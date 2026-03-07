Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της Φαίη Σκορδά σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ». Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία συμμετέχει στο πάνελ της εκπομπής Buongiorno, αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει πρόσκληση για τον γάμο της παρουσιάστριας.

Παρά την έλλειψη πρόσκλησης, εξέφρασε τη χαρά της που βλέπει τη Φαίη Σκορδά να έχει καταφέρει να βρει ισορροπία στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, κάτι που θεωρεί πολύ σημαντικό.

«Κάθε φορά που τη ρωτάμε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, κάνει τον Κινέζο. Όλο γέλια και πειράγματα, αλλά δεν μας είπε ποτέ “παιδιά, όντως είστε καλεσμένοι”. Δε θα μας καλέσει; Είτε μας καλέσει είτε όχι, είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί όταν βρίσκεις ισορροπία στη ζωή σου, όλα κυλάνε πιο όμορφα και αρμονικά», ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ειλικρίνειά της και την τρυφερότητά της απέναντι στη φίλη της.

Η ίδια σχολίασε επίσης τον τηλεοπτικό καβγά που είχε με τον Δημήτρης Ουγγαρέζος, εξηγώντας ότι η σχέση τους παραμένει άψογη: «Πρώτη φορά είδα τον καβγά μας σε site. Ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί δεν είχα ξαναδεί τον εαυτό μου σε τόση ένταση. Με στεναχώρησε, γιατί ο Δημήτρης δεν είναι απλώς συνάδελφος, είναι φίλος μου, είναι ο αγαπημένος μου. Το θέμα λύθηκε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είμαστε μια κλασική ελληνική ομάδα, όπως πολλές άλλες ομάδες. Κάπου διάβασα ότι ήταν στημένο, αλλά σας ορκίζομαι ότι δε θα στήναμε ποτέ καβγά. Οι ποιότητές του τον ξεχωρίζουν. Είναι εκρηκτικός, αλλά αυτό τον κάνει ενδιαφέρον και τον εκτιμώ ιδιαίτερα».

Σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον, η Κατερίνα Ζαρίφη δήλωσε: «Δεν έχω συμβόλαιο για του χρόνου και δεν έχω κάνει καμία κουβέντα μέχρι στιγμής. Το Buongiorno είναι μια ωραία συνθήκη για μένα και απολαμβάνω να βρίσκομαι εκεί».

Τέλος, αναφέρθηκε στην απουσία της Ελένη Μενεγάκη από την ελληνική τηλεόραση, εκφράζοντας τη νοσταλγία της για την αγαπημένη παρουσιάστρια: «Η Ελένη Μενεγάκη μου λείπει πολύ. Είναι σταρούμπα. Ακόμα και όταν πηγαίνει στο κομμωτήριο ή λούζεται, γίνεται θέμα σε δεκάδες site. Μου λείπει πραγματικά από την τηλεόραση».

Με αυτά τα λόγια, η Κατερίνα Ζαρίφη έδειξε όχι μόνο την ειλικρίνεια και το χιούμορ της, αλλά και τη σημασία που δίνει στις προσωπικές σχέσεις, στην αληθινή φιλία.