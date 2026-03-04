Βούλγαρη: «Θέλουμε πρόσκληση» - Το μήνυμα στη Φαίη Σκορδά για τον γάμο της

«Κι άμα θέλει να κάτσει και λίγες μέρες μετά τον γάμο, εδώ είμαστε εμείς»

Celebrities & Gossip Νεα
Το on air μήνυμα της Βούλγαρη για τον γάμο της Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκε στη Φαίη Σκορδά για τον γάμο της και ζήτησε πρόσκληση.
  • Η Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος προσφέρθηκαν να αναλάβουν την εκπομπή Buongiorno αν η Σκορδά λείψει μετά τον γάμο.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιβεβαίωσε ότι η Φαίη Σκορδά θα παντρευτεί τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη.
  • Οι φήμες για τον γάμο κυκλοφορούν εδώ και καιρό, με το ζευγάρι να ζει σαν παντρεμένο.
  • Η Σκορδά επιθυμεί έναν πιο κλειστό και μυστικό γάμο, ακολουθούμενο από πάρτι.

Τις ευχές της στη Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της έστειλε on air η Ανθή Βούλγαρη, στο κλείσιμο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

H δημοσιογράφος επισήμανε, μάλιστα, ότι περιμένουν γαμήλια πρόσκληση και εξέφρασε ανοιχτά την προθυμία της να αναλάβουν την παρουσίαση του Buongiorno με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, αν η παρουσιάστρια θέλει να λείψει μετά τον γάμο.

Η on air αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν τη ρώτησαν για τον γάμο της

Αφορμή στάθηκε το εξώφυλλο του περιοδικού Hello!, το οποίο έχει τη Φαίη Σκορδά, με τον τίτλο «Κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της».

«Εγώ θέλω να στείλω μήνυμα στη Φαίη. Αν όντως ισχύει αυτό που διαβάζω (δείχνοντας το περιοδικό), θέλουμε πρόσκληση. Κι άμα θέλει να κάτσει και λίγες μέρες μετά τον γάμο, εδώ είμαστε εμείς», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Τι όντως αν ισχύει; ; Αφού το έχουν πει 10 φορές και ο Ουγγαρέζος το έχει πει και οι υπόλοιποι το έχουν πει. Κανονικά το έχουν πει στην εκπομπή», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. 

Φαίη Σκορδά: «Δίνουν και παίρνουν» οι σπόντες για τον γάμο της στην εκπομπή

«Αλήθεια; Ωραία, όταν θα λείπει η Φαίη για τον γάμο, θα πάμε εμείς να κάνουμε την εκπομπή της, θες;», συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη.

Φαίη Σκορδά/ NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Φαίη Σκορδά/ NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μπορεί να το κάνει καλοκαίρι», είπε ο Χασαπόλουλος, με τη Βούλγαρη να επισημαίνει πως θα κάνει ρεπορτάζ σήμερα.

Η επιβεβαίωση του γάμου της Φαίης Σκορδά από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Οι φήμες ότι η παρουσιάστρια είναι πολύ καλά στην προσωπική της ζωή και ότι σκοπεύει να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον σύντροφό της κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό. Η επιβεβαίωση ότι η παρουσιάστρια θα παντρευτεί τον επί 5 χρόνια σύντροφό της, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη ήρθε την περασμένη εβδομάδα, από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

«Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα ‘χω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη Φαίη και να τα ‘χω κρατήσει για μένα γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά… και μου επιτρέπεται, είναι ότι η Φαίη είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»

Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι…», είχε αποκαλύψει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day.

«Από εκεί και πέρα αυτό που θα πω εγώ με βεβαιότητα και ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς όμως να πούμε κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι το ζευγάρι, η Φαίη και ο Αλέξανδρος, ζουν σαν παντρεμένοι. Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι», είχε συμπληρώσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

