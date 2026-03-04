«Εγώ θα με έβαζα μέσα στο MasterChef 10 για να τον βγάλω έξω»

Το beef της Χριστίνας Χριστοφή με τον Γιώργο - Δείτε sneak preview

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 27 του MasterChef 10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Χριστοφή επιστρέφει στο MasterChef για την ομαδική δοκιμασία.
  • Ο Γιώργος δείχνει αμήχανη αντίδραση κατά την υποδοχή της Χριστίνας.
  • Η Χριστίνα δηλώνει ότι θα πάει τελικό, ενώ ο Γιώργος επιμένει ότι δεν είδε κάτι αστείο.
  • Η Χριστίνα προτείνει ότι θα έμπαινε στο MasterChef για να βγάλει τον Γιώργο έξω.
  • Η αλληλεπίδραση μεταξύ Χριστίνας και Γιώργου συνεχίζεται με ένταση.

Η Χριστίνα Χριστοφή επιστρέφει στο MasterChef, με αφορμή την αποψινή ομαδική δοκιμασία.

«Χριστίνα, καλώς ήρθες για μία ακόμη φορά, έχουμε μία...», διέκοψε τον ειρμό του ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, βλέποντας την αμήχανη αντίδραση του Γιώργου.

MasterChef: Η Χριστίνα Χριστοφή και οι... «πιατάρες»!

MasterChef: Η αντίδραση του Γιώργου, μόλις είδε τη Χριστίνα

MasterChef: Η αντίδραση του Γιώργου, μόλις είδε τη Χριστίνα

«Όλα καλά», τον διαβεβαίωσε ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας. «Γιατί κοκκίνισες;», τον ρώτησε απορημένος ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Τίποτα, σεφ. Όλα καλά», επέμεινε. Στη συνέχεια, ο σεφ Κοντιζάς ρώτησε τη Χριστίνα αν γνωρίζονται.

MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών

«Ποιος θα πάει τελικό;», ρώτησε η Κύπρια σε τετ α τετ τον Γιώργο, ο οποίος εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

«Εγώ θα πάω τελικό», είπε και πρόσθεσε on camera: «Δεν ξέρω τι θα κάνω, μαμά, αλλά θα πετύχω».

Η Χριστίνα Χριστοφή επιστρέφει στο MasterChef και προκαλεί αναταραχή!

Η Χριστίνα Χριστοφή επιστρέφει στο MasterChef και προκαλεί αναταραχή!

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος που πρόβαλε η εκπομπή Breakfast@Star, η Χριστίνα ρώτησε τον Γιώργο αν είδε κάτι αστείο και γελούσε. «Όχι, δεν είδα κάτι αστείο. Σκέφτηκα κάτι αστείο», παραδέχτηκε.

Η απάντησή του δεν έπεισε την καλεσμένη και το «beef» συνεχίστηκε. «Εγώ θα με έβαζα μέσα στο MasterChef 10 για να τον βγάλω απ’ έξω», δήλωσε αποφασισμένη.

«Μπορείς να ξανάρθεις. Για να με βγάλεις;», είπε ατάραχος ο ηγέτης των «μπλε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
 |
MASTERCHEF 10
