«Εγώ θα με έβαζα μέσα στο MasterChef 10 για να τον βγάλω έξω»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 27 του MasterChef 10

Η Χριστίνα Χριστοφή επιστρέφει στο MasterChef, με αφορμή την αποψινή ομαδική δοκιμασία.

«Χριστίνα, καλώς ήρθες για μία ακόμη φορά, έχουμε μία...», διέκοψε τον ειρμό του ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, βλέποντας την αμήχανη αντίδραση του Γιώργου.

MasterChef: Η αντίδραση του Γιώργου, μόλις είδε τη Χριστίνα

«Όλα καλά», τον διαβεβαίωσε ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας. «Γιατί κοκκίνισες;», τον ρώτησε απορημένος ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Τίποτα, σεφ. Όλα καλά», επέμεινε. Στη συνέχεια, ο σεφ Κοντιζάς ρώτησε τη Χριστίνα αν γνωρίζονται.

«Ποιος θα πάει τελικό;», ρώτησε η Κύπρια σε τετ α τετ τον Γιώργο, ο οποίος εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

«Εγώ θα πάω τελικό», είπε και πρόσθεσε on camera: «Δεν ξέρω τι θα κάνω, μαμά, αλλά θα πετύχω».

Η Χριστίνα Χριστοφή επιστρέφει στο MasterChef και προκαλεί αναταραχή!

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος που πρόβαλε η εκπομπή Breakfast@Star, η Χριστίνα ρώτησε τον Γιώργο αν είδε κάτι αστείο και γελούσε. «Όχι, δεν είδα κάτι αστείο. Σκέφτηκα κάτι αστείο», παραδέχτηκε.

Η απάντησή του δεν έπεισε την καλεσμένη και το «beef» συνεχίστηκε. «Εγώ θα με έβαζα μέσα στο MasterChef 10 για να τον βγάλω απ’ έξω», δήλωσε αποφασισμένη.

«Μπορείς να ξανάρθεις. Για να με βγάλεις;», είπε ατάραχος ο ηγέτης των «μπλε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star