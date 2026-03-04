Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες

Μία σούπερ ιδέα για όσους δεν νηστεύουν και αγαπούν το κρέας έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και μας έδειξε πώς να φτιάξουμε χοιρινές λεμονάτες μπριζόλες με πατάτες.
Μπριζόλες λεμονάτες με πατάτες
Υλικά της Συνταγής
• 4 χοιρινές μπριζόλες
• 5–6 πατάτες
• 3 σκελίδες σκόρδο
• Χυμό από 2 λεμόνια
• ½ φλ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.γ. ρίγανη
• 1 κ.γ. θυμάρι
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 φλ. ζεστό νερό ή ζωμό
Εκτέλεση της Συνταγής
Τρόπος Παρασκευής: Ετοιμάζουμε το ταψί Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Βάζουμε τις πατάτες στο ταψί και τις αλατοπιπερώνουμε. Φτιάχνουμε τη μαρινάδα Σε μπολ ανακατεύουμε: • Ελαιόλαδο • Χυμό λεμονιού • Μουστάρδα • Ρίγανη • Θυμάρι • Σκόρδο λιωμένο Ανακατεύουμε καλά να γίνει σαν σάλτσα. Στήσιμο Τοποθετούμε τις μπριζόλες πάνω από τις πατάτες. Περιχύνουμε με τη μαρινάδα. Ρίχνουμε στο ταψί το ζεστό νερό ή ζωμό. Ψήσιμο Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 1 ώρα. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 20–30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν με ωραία σαλτσούλα. Αν χρειαστεί, γυρίζουμε τις μπριζόλες μια φορά στο ενδιάμεσο.
Δείτε το Breakfast@StarΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.