Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες

Μία σούπερ ιδέα για όσους δεν νηστεύουν και αγαπούν το κρέας έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Eλένη Χατζίδου και Γιώργος Ρήγας

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και μας έδειξε πώς να φτιάξουμε χοιρινές λεμονάτες μπριζόλες με πατάτες.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λεμονάτες μπριζόλες/ Mαγειρική breakfast@Star

Μπριζόλες λεμονάτες με πατάτες

Υλικά της Συνταγής

• 4 χοιρινές μπριζόλες

• 5–6 πατάτες

• 3 σκελίδες σκόρδο

• Χυμό από 2 λεμόνια

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 κ.γ. θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 φλ. ζεστό νερό ή ζωμό

Εκτέλεση της Συνταγής



Τρόπος Παρασκευής: Ετοιμάζουμε το ταψί Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Βάζουμε τις πατάτες στο ταψί και τις αλατοπιπερώνουμε. Φτιάχνουμε τη μαρινάδα Σε μπολ ανακατεύουμε: • Ελαιόλαδο • Χυμό λεμονιού • Μουστάρδα • Ρίγανη • Θυμάρι • Σκόρδο λιωμένο Ανακατεύουμε καλά να γίνει σαν σάλτσα. Στήσιμο Τοποθετούμε τις μπριζόλες πάνω από τις πατάτες. Περιχύνουμε με τη μαρινάδα. Ρίχνουμε στο ταψί το ζεστό νερό ή ζωμό. Ψήσιμο Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 1 ώρα. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 20–30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν με ωραία σαλτσούλα. Αν χρειαστεί, γυρίζουμε τις μπριζόλες μια φορά στο ενδιάμεσο.

