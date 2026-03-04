Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες

Μία σούπερ συνταγή διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:55 Επέστρεψε από το Αμπού Ντάμπι η ομάδα Κ18 του Άρη
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
04.03.26 , 12:02 Το Theatre of the No γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με σεμινάριο χορού!
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες

Μία σούπερ ιδέα για όσους δεν νηστεύουν και αγαπούν το κρέας έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Eλένη Χατζίδου και Γιώργος Ρήγας/ μαγειρική Breakfast@Star

Eλένη Χατζίδου και Γιώργος Ρήγας
Moσχαρίσιες μπριζόλες με λαχανικό- έκπληξη

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και μας έδειξε πώς να φτιάξουμε χοιρινές λεμονάτες μπριζόλες με πατάτες. 

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λεμονάτες μπριζόλες/ Mαγειρική breakfast@Star

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λεμονάτες μπριζόλες/ Mαγειρική breakfast@Star

Μπριζόλες λεμονάτες με πατάτες 

Υλικά της Συνταγής 

• 4 χοιρινές μπριζόλες
• 5–6 πατάτες
• 3 σκελίδες σκόρδο
• Χυμό από 2 λεμόνια
• ½ φλ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μουστάρδα
 • 1 κ.γ. ρίγανη
 • 1 κ.γ. θυμάρι 
• Αλάτι, πιπέρι
 • 1 φλ. ζεστό νερό ή ζωμό

Εκτέλεση της Συνταγής 
 
 Τρόπος Παρασκευής: Ετοιμάζουμε το ταψί Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Βάζουμε τις πατάτες στο ταψί και τις αλατοπιπερώνουμε.  Φτιάχνουμε τη μαρινάδα Σε μπολ ανακατεύουμε: • Ελαιόλαδο • Χυμό λεμονιού • Μουστάρδα • Ρίγανη • Θυμάρι • Σκόρδο λιωμένο Ανακατεύουμε καλά να γίνει σαν σάλτσα.  Στήσιμο Τοποθετούμε τις μπριζόλες πάνω από τις πατάτες. Περιχύνουμε με τη μαρινάδα. Ρίχνουμε στο ταψί το ζεστό νερό ή ζωμό.   Ψήσιμο Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 1 ώρα. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 20–30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν με ωραία σαλτσούλα. Αν χρειαστεί, γυρίζουμε τις μπριζόλες μια φορά στο ενδιάμεσο.

Δείτε το Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΚΡΕΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top