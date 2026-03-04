Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Μαριάννα αποφάσισε να φέρει στο Cash or Trash ένα ξεχωριστό εργόχειρο. Αν και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μεγάλη της αγάπη, τη μόδα, ένα όνειρο που κυνήγησε και κατέκτησε με μεγάλη επιτυχία. Το «αποδομημένο» είδος ρούχου, που έχει τοποθετηθεί με έναν εικαστικό τρόπο, καταφέρνει να κερδίσει μια αξιόλογη εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο. Η πωλήτρια λαμβάνει νέες πληροφορίες, που αγνοούσε εντελώς έως σήμερα για το αντικείμενό της και μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με διάθεση για να κάνει δυνατές διαπραγματεύσεις!

Η κατηγορία των space age αντικειμένων έχει αποδειχθεί η πιο δημοφιλής στους αγοραστές του Cash Or Trash. Η Ιωάννα εκπροσωπεί μια αγαπημένη της φίλη, συλλέκτρια και φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής, παρουσιάζοντας ένα απλό, αλλά ιδιαίτερο φωτιστικό, με έντονα στοιχεία από τη χαρακτηριστική αισθητική των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η Ιωάννα «παρασύρεται» από τη μοναδική εμπειρία του Cash Or Trash και απολαμβάνει στο έπακρο τη διαδικασία της δημοπρασίας!

Το 1971 ο Στάνλει Κιούμπρικ, στο απόγειο της καριέρας του, σκηνοθέτησε μια από τις πιο επιδραστικές ταινίες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Μια αφίσα από αυτή την ταινία είναι το αντικείμενο που επέλεξε, καθόλου τυχαία, ο Χρήστος για να δημοπρατηθεί στο Cash Or Trash. Έχοντας σπουδάσει σκηνοθεσία και όντας ενεργός σκηνοθέτης και ο ίδιος, περνά, πλέον, μέσα από το δικό του καλλιτεχνικό φίλτρο τις κινηματογραφικές δουλειές άλλων σκηνοθετών. Η αφίσα δημιουργεί ανάμεικτα αισθήματα στους αγοραστές, καταφέρνοντας, τελικά, να προκαλέσει έναν έντονο και δυναμικό ανταγωνισμό ανάμεσά τους!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions