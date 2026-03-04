Κουτσούμπας: «Στη Σούδα πήγαιναν δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου»

Την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής ολοκλήρωσε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Λίγο μετά, σε συνομιλία που είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κουτσούμπας έκανε μια απρόσμενη και πολύ σημαντική αναφορά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν στόχο την αμερικανική βάση στη Σούδα. Μάλιστα, σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποτελεί εκτίμηση του πολιτικού αρχηγού ή κάποια πληροφορία, ο κ. Κουτσούμπας αρκέστηκε να πει: «Το ξέρουμε».

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», σημείωσε.