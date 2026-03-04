Κουτσούμπας: «Στη Σούδα πήγαιναν δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου»

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο»

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Κουτσούμπας: 2 Από Τα 4 Drones Της Κύπρου Ήταν Για Τη Σούδα
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε στη Βουλή ότι δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο την αμερικανική βάση στη Σούδα.
  • Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την ομιλία του.
  • Ο Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, η Ελλάδα θα γίνει στόχος.
  • Αρνήθηκε να διευκρινίσει αν η πληροφορία είναι εκτίμηση ή γεγονός, λέγοντας απλώς "Το ξέρουμε".

Την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής ολοκλήρωσε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Λίγο μετά, σε συνομιλία που είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κουτσούμπας έκανε μια απρόσμενη και πολύ σημαντική αναφορά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν στόχο την αμερικανική βάση στη Σούδα. Μάλιστα, σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποτελεί εκτίμηση του πολιτικού αρχηγού ή κάποια πληροφορία, ο κ. Κουτσούμπας αρκέστηκε να πει: «Το ξέρουμε».

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», σημείωσε. 

