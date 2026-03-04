Βάσω Λασκαράκη: Δε φαντάζεσαι πόσο μάκρυναν τα μαλλιά της!

Η διακριτική αλλαγή που έκανε τη διαφορά

04.03.26 , 14:55 Βάσω Λασκαράκη: Δε φαντάζεσαι πόσο μάκρυναν τα μαλλιά της!
Η Βάσω Λασκαράκη απαθανατίζει την κόρη της, Εύα, στις διακοπές τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Λασκαράκη έχει μακρύνει τα μαλλιά της κάτω από τους ώμους, υιοθετώντας πιο θηλυκό και σύγχρονο look.
  • Το νέο κούρεμα περιλαμβάνει ελαφριά φιλαρίσματα για φυσική κίνηση.
  • Διατηρεί τη ζεστή καστανή βάση με διακριτικά highlights σε τόνους καραμέλας και μελιού.
  • Το styling περιλαμβάνει χαλαρούς κυματισμούς που προσφέρουν όγκο και κίνηση.
  • Το μακιγιάζ της είναι φυσικό με έμφαση στα μάτια και nude τόνους στα χείλη.

Η Βάσω Λασκαράκη είναι από εκείνες τις γυναίκες που δε χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσουν. 

Με μια φυσική κομψότητα που την ακολουθεί σε κάθε της εμφάνιση, καταφέρνει πάντα να εμπνέει  είτε μέσα από τους ρόλους της, είτε μέσα από τις στιγμές που μοιράζεται στα social media.

Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η ηθοποιός μάς θύμισε πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στη φροντίδα και στη λεπτομέρεια.

Το νέο μήκος που κάνει τη διαφορά

Στο παρελθόν την έχουμε συνηθίσει σε πιο midi κουρέματα ή σε αυστηρά καρέ που τόνιζαν τον δυναμισμό της, αυτή τη φορά φαίνεται πως αποφάσισε να αφήσει τα μαλλιά της να μακρύνουν αρκετά κάτω από τους ώμους. Το αποτέλεσμα; Ένα look πιο θηλυκό, πιο απαλό και απόλυτα σύγχρονο.

Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα

Το μυστικό της επιτυχίας δε βρίσκεται μόνο στο μήκος, αλλά και στην τεχνική του κουρέματος. Τα ελαφριά φιλαρίσματα που ξεκινούν από το ύψος των ζυγωματικών δημιουργούν φυσική κίνηση και «σπάνε» τη μονοτονία που συχνά συνοδεύει τα πολύ μακριά μαλλιά. 

 

Το χρώμα που χαρίζει βάθος και φως

Η Βάσω Λασκαράκη παραμένει πιστή στη ζεστή, καστανή βάση της, μια επιλογή που αναδεικνύει ιδανικά τα χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, έχει προσθέσει διακριτικά highlights σε τόνους καραμέλας και μελιού, τα οποία «σπάνε» το μονόχρωμο αποτέλεσμα.

Το styling που απογειώνει το αποτέλεσμα

Το styling με τις ανάλαφρες, σπαστές μπούκλες είναι το ιδανικό φινίρισμα για αυτό το μήκος. Δεν πρόκειται για έντονες, στιλιζαρισμένες μπούκλες, αλλά για χαλαρούς κυματισμούς που χαρίζουν όγκο και κίνηση χωρίς να δείχνουν επιτηδευμένοι.

Βάσω Λασκαράκη: «Σε έχω κάθε μέρα» – Το μήνυμα αγάπης στον σύζυγό της

Το συγκεκριμένο hair look είναι ευέλικτο και μπορεί να υποστηρίξει τόσο ένα καθημερινό, minimal outfit όπως ένα απλό λευκό t-shirt  όσο και μια πιο βραδινή εμφάνιση με έντονο μακιγιάζ και statement κοσμήματα.

Το beauty combo που ολοκληρώνει την εικόνα

Το μακιγιάζ της κινείται σε γήινες, φυσικές αποχρώσεις. Η έμφαση δίνεται στα μάτια, με διακριτικό eyeliner και έντονες βλεφαρίδες, ενώ τα χείλη παραμένουν σε nude τόνους. Η επιδερμίδα δείχνει φρέσκια και λαμπερή, με φυσικές φωτοσκιάσεις που αναδεικνύουν τα ζυγωματικά.
Η Βάσω Λασκαράκη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές.
 

