Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από σχολείο

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17χρονος μαθητής λυκείου μαχαιρώθηκε στον μηρό έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα.
  • Το περιστατικό συνέβη με μαχαίρι τύπου karambit και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
  • Ο καθηγητής που τον εντόπισε κάλεσε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
  • Οι δράστες, 5-6 άτομα, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.
  • Η καταγωγή του μαθητή είναι από την Κούβα και τα αίτια της επίθεσης ερευνώνται.

Ένας 17χρονος μαθητής λυκείου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μετά από χτύπημα με μαχαίρι τύπου karambit που δέχθηκε στον μηρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα με έναν καθηγητή να εντοπίζει αιμόφυρτο τον ανήλικο. Ο μαθητής έχει καταγωγή από την Κούβα. 

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

Ο καθηγητής κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ άμεσα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ομάδα 5-6 ατόμων που επιτέθηκε στον ανήλικο μαθητή. Τα αίτια της επίθεσης ερευνώνται. 

