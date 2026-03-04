Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από σχολείο

Ένας 17χρονος μαθητής λυκείου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μετά από χτύπημα με μαχαίρι τύπου karambit που δέχθηκε στον μηρό.
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα με έναν καθηγητή να εντοπίζει αιμόφυρτο τον ανήλικο. Ο μαθητής έχει καταγωγή από την Κούβα.
Ο καθηγητής κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ άμεσα.
Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ομάδα 5-6 ατόμων που επιτέθηκε στον ανήλικο μαθητή. Τα αίτια της επίθεσης ερευνώνται.