Συγκινήθηκε ο Κούλλης Νικολάου: «Ανατράπηκε όλο αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι»

Ο Κούλλης Νικολάου μίλησε ζωντανά από τη Λευκωσία το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Μαρτίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ξεκαθάρισε ο δημιουργός της σειράς «Η Γη της Ελιάς», η κατάσταση που επικρατεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο, μετά το ιρανικό χτύπημα στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, είναι καθησυχαστική:

«Κοίταξε, «αντίξοες συνθήκες» πιστεύω δεν είναι. Καλά είμαστε, δηλαδή δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, όλα κινούνται κανονικά στην Κύπρο. Αλλά είναι στενάχωρο, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο προσπαθούμε να αφουγκραστούμε, πού θα φτάσει πρώτα απ' όλα. Δεν είναι πρόβλημα της Κύπρου, είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης, όλης της Δύσης θα έλεγα. Δηλαδή πού να πάμε στην Αυστραλία να απομακρυνθούμε από τον πόλεμο;

Και ανάθεμα τον πόλεμο, θα το λέω κάθε μέρα, από όπου κι αν προέρχεται. Και ανάθεμα τον φασισμό και το πώς ο κόσμος θυματοποιείται. Γιατί, ξέρεις, βγάζω ένα συμπέρασμα ότι αν αναλύσεις όλους τους φασισμούς που υπήρξαν, ποιος τους συντηρεί τελικά; Η πλειοψηφία του λαού. Γιατί αν η πλειοψηφία του λαού δεν τους κρατούσε ενεργούς, δε θα υπήρχαν. Δεν μπορούν πέντε απάνθρωπα τέρατα να διοικούν ας πούμε ολόκληρους λαούς. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και λέω θυματοποιούνται οι λαοί, γιατί οι λαοί σίγουρα θέλουν να είναι μονιασμένοι, να βλέπουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους», είπε αγανακτισμένος.

Οι σειρήνες που ήχησαν στην Κύπρο ξύπνησαν άσχημες μνήμες από το παρελθόν. Ωστόσο, ο ίδιος δεν θέλησε να σταθεί εκεί, αλλά στην άμεση παρέμβαση της Ελλάδας, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Κούλλης Νικολάλου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

«Θα σου πω πώς ένιωσα μετά δακρύων κιόλας. Γιατί τελικά η Κύπρος δεν είναι μακριά για τη Μητέρα Πατρίδα. Ανατράπηκε όλο αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι, των πριν 50 χρόνων, που είχαμε ανάγκη τη Μητέρα Πατρίδα και η εξουσία της Ελλάδος - και όχι ο ελληνικός λαός - είπε ότι η Κύπρος είναι μακριά. Η μικροκόρη, η Μεγαλόνησος, το ελληνικότατο αυτό νησί, τότε ήταν μακριά και σήμερα είναι μοιρασμένο από τον τουρκικό στρατό. Σήμερα η Ελλάδα έχει ανατρέψει όλο αυτό. Και ξέρεις ουδέν κακόν αμιγές καλού. Εγώ κρατάω αυτό και είμαι συγκινημένος, είμαι συγκλονισμένος. Και με μεγαλείο κιόλας, με τα ωραιότερα συστήματα, με τις μεγαλύτερες φρεγάτες, τέσσερα F-16 ελληνικά είναι εδώ να υπερασπιστούν, αν τύχει οτιδήποτε».

«Η περηφάνια του Famagusta ήταν ότι τα νέα παιδιά της Ελλάδος έμαθαν ότι ο πόλεμος στην Κύπρο έγινε το '74 και όχι το 1821. Ενημέρωσε δηλαδή το νέο πνεύμα της κοινωνίας», πρόσθεσε για τη δραματική σειρά «Famagusta», την οποία δημιούργησε με τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Βάνα Δημητρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Κούλλης Νικολάου θέλησε να κλείσει την τηλεφωνική σύνδεση με ένα αισιόδοξο μήνυμα: «Τώρα είμαι στην αυλή, δεν το βλέπετε, ο ήλιος λάμπει. Η άνοιξη μπήκε. Δε θα μας το στερήσει κανένας αυτό το πράγμα».

«Δηλαδή θέλει μια ψυχραιμία να αντιλαμβανόμαστε και να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Με μια ψυχραιμία και μια αισιοδοξία ότι «ρε παιδί μου, θα ζήσουμε, θα επιβιώσουμε". Αγάπη, φροντίδα. Ας δώσει ο καθένας από εμάς τον δικό του πόλεμο, ανταποδίδοντας αγάπη. Μόνο αγάπη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι το μεγαλύτερο όπλο».

