Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου

Μια άγνωστη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα τέλη Φεβρουαρίου φαίνεται ότι διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε το Axios.

Η πληροφορία που έκρινε το χρονικό πλαίσιο της επίθεσης

Η εν λόγω συνομιλία έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουαρίου 2026, σε μια περίοδο ήδη υψηλής έντασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι τα κορυφαία στελέχη του στρατού και του κράτους -ανάμεσά του φυσικά και ο Χαμενεΐ- επρόκειτο να συγκεντρωθούν σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία στην Τεχεράνη, μια συγκέντρωση που, όπως είπε, δεν θα επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον.

Αφού αυτή η πληροφορία για τον Χαμενεΐ ελέγχθηκε και διασταυρώθηκε από τη CIA, φέρεται να έπεισε τελικά τον Τραμπ να δώσει την τελική έγκριση για να ξεκινήσει μια συντονισμένη αεροπορική επιχείρηση επί ιρανικού εδάφους, μαζί με ισραηλινές δυνάμεις, στις 27 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ο Τραμπ στην ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους την επομένη επέλεξε πολύ στοχευμένα να μην αναφερθεί καθόλου στο Ιράν για να μην αντιληφθεί το οτιδήποτε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κρυφτεί.

Ταυτόχρονα, οι απεσταλμένοι του, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, μετέφεραν από τη Γενεύη το μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν οδηγούσαν σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσιγκτον.

Η απόφαση αυτή πυροδότησε τη μεγαλύτερης έκτασης ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια. Το Ιράν απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και αντιαεροπορικών μέσων προς το Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες και από τις δύο πλευρές.

«Το τηλεφώνημα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή»

Άνθρωποι που γνωρίζουν τα παρασκήνια της απόφασης ισχυρίζονται πως, παρά τις ισχυρές ενδείξεις ότι ο Τραμπ εξέταζε καιρό στρατιωτικά μέτρα εναντίον του Ιράν, η ακριβής χρονική στιγμή και η κλίμακα της επιχείρησης διαμορφώθηκαν μετά τη συνομιλία με τον Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες φέρεται να είχαν ανταλλάξει περισσότερες από 15 τηλεφωνικές κλήσεις τις εβδομάδες πριν από την επίθεση.

Το Axios επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, που τονίζει ότι αρχικά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδίαζαν το χτύπημα για τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου, με στόχο να έχουν προλάβει να στρέψουν την κοινή γνώμη προς το μέρος τους. Η σκέψη αυτή εγκαταλήφθηκε μετά από πιέσεις του Νετανιάχου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επηρεάστηκε υπέρμετρα από το Ισραήλ για να εμπλακεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο πρώην γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε λέγοντας πως, παρότι η ισραηλινή διαβίβαση πληροφοριών ήταν σημαντική, η απόφαση για δράση στηρίχτηκε σε δικές του αμερικανικές εκτιμήσεις για απειλή που εκπορεύεται από το Ιράν.

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά ότι το Ισραήλ «σέρνει» τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κατηγορίες «αβάσιμες». Ισραηλινές πηγές τόνισαν πως η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση μιας υπαρκτής απειλής από την ιρανική κυβέρνηση.