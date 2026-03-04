Μαζωνάκης: H ηλικία και η συνέντευξη που θέλει να δώσει στον Παύλο Τσίμα

Μαζωνάκης: Όσα είπε στο party για τα γενέθλιά του και την απονομή του πλατινένιου του δίσκου/ βίντεο Breakfast@Star

Με ένα εκκεντρικό look, καλή διάθεση και αγαπημένους φίλους ο Γιώργος Μαζωνάκης γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι τα γενέθλιά του, την απονομή του πλατινένιου δίσκου του και την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Επιπτώσεις».

Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Στις 4 Μαρτίου έχω γενέθλια, του 1972. Τη λέω την ηλικία μου, δεν έχω πρόβλημα με αυτό το θέμα. Δε με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, ίσα ίσα που με κάνει καλύτερο», είπε ο καλλιτέχνης που έγινε 54 ετών.

Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το dress code για τη βραδιά ήταν το total black, παρόλα αυτά ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε με σατέν deux pieces στο χρώμα του κρασιού, κόκκινα μαλλιά και κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ο ίδιος εξήγησε στους δημοσιογράφους σχετικά με τη στυλιστική του επιλογή: «Αυτό έγινε ενστικτωδώς διότι έμαθα ότι σήμερα έχουμε το “ματωμένο φεγγάρι”. Οπότε ήρθε κι έδεσε όλο μαζί».

Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαζωνάκης: «Θέλω να δώσω μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα και να μιλήσω για όλα»

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως οι επιπτώσεις στη ζωή του είναι εδώ και 3-4 χρόνια και πως θα ήθελε να μιλήσει γι’ αυτές «σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, που θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα, παρακαλώ, και να πω τα πάντα και να λύσω τα πάντα εκεί».

Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Δεν υπάρχει μεγάλο μάθημα ή μεγαλύτερο μάθημα. Δεν υπάρχει επίσης το “τα έχω ζήσει όλα”. Αγαπώ την ατάκα του Σωκράτη που λέει “Εν οίδα ότι ουδέν οίδα”», συμπλήρωσε.

Για την πίστη του στον Θεό, απάντησε πως η πίστη του τον βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια.

Μαζωνάκης: «Δε μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου»

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστό πως ο τραγουδιστής έχει έρθει σε ρήξη με την οικογένειά του με αφορμή οικονομικές διαφορές. Αποκορύφωμα αυτής της ρήξης ήταν το αίτημα από κάποια συγγενικά του πρόσωπα να εξεταστεί ο τραγουδιστής σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Αύγουστο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική παραγγελία, από όπου και πήρε εξιτήριο αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχρηζε νοσηλείας ή αγωγής.

Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Όχι, δε μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι είναι κάθε εποχή, έχει τους ανθρώπους της, αλλά τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται. Ο κόσμος έκανε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή, πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και το δίκαιο», σχολίασε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Για το αν θα ήθελε να παρευρίσκονται στα γενέθλιά του μέλη της οικογένειάς του απάντησε πως αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. «Τα εν οίκω μη εν δήμω», πρόσθεσε.

Ακόμη, επισήμανε πως τα media του φέρθηκαν άψογα, «όπως δεν περίμενε κανείς».

«Δεν έχω ζήσει τον μεγάλο έρωτα εγώ ακόμα. Πολλά πράγματα δεν έχω ζήσει», εξομολογήθηκε.

Γιώργος Αρσενάκος- Γιώργος Μαζωνάκης- Πάρις Κασιδόκωστας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Εύχομαι στη ζωή μου από δω και πέρα να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει κι ό,τι μου δίνεται από τον Θεό. Δεν το απολάμβανα όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε.

Γιώργος Μαζωνάκης- Γιώργος Λεβέντης / NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γιώργο Λεβέντη, τη Χριστίνα Πολίτη, την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, την Κατερίνα Παναγοπούλου, την Αμαρυλλίδα, τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο και τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο.

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου- Γιώργος Μαζωνάκης- Χριστίνα Πολίτη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αμαρυλλίς/ NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Μαζωνάκης- Στέλιος Κυμπουρόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κατερίνα Παναγοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μιχάλης Τσαουσόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ