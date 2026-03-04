Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο

Δύο ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο απογειώθηκαν προκειμένου να αναχαιτίσουν πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Κύπριο κυνβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ελληνικά F-16 αναχαίτισαν drone, λίγο πριν μπει στην Κύπρο.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Το ΡΙΚ μετέδωσε ότι σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Λάρνακα παρέμεινε κλειστός για λίγη ώρα λόγω του περιστατικού και άνοιξε ξανά μετά τη λήξη του συναγερμού. Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση 902 της Aegean.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, ανακοινώθηκε στους επιβάτες ότι θα υπάρξει καθυστέρηση. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ενδεικτικό είναι ότι από το πρωί καταγράφονται συνεχείς ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων προς τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στον κυπριακό εναέριο χώρο.

Κυπριακά μέσα διευκρινίζουν πως πρόκειται για τις περισσότερες ακυρώσεις από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το philenews.com σήμερα, Τετάρτη, ακυρώθηκαν εννέα αφίξεις προς το αεροδρόμιο της Πάφου. Πρόκειται για μία πτήση από το Ισραήλ της Air Haifa, τέσσερις πτήσεις της βρετανικής TUI από Ιστ Μίντλαντς, Μούρνμουθ, Κάρντιφ και Μάντσεστερ, καθώς και τέσσερις πτήσεις της EasyJet από Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Εδιμβούργο. Αντίστοιχα, ακυρώθηκαν και οι αναχωρήσεις των ίδιων πτήσεων.