Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 04.03.26, 10:17
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από την Κύπρο για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο.
  • Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκε drone πριν εισέλθει στην Κύπρο.
  • Σημανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, με το προσωπικό να οδηγείται στα υπόγεια και να επιστρέφει μετά την λήξη του συναγερμού.
  • Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Λάρνακα παρέμεινε κλειστός προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
  • Ακυρώθηκαν εννέα πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Πάφου, οι περισσότερες από την αρχή του πολέμου στο Ιράν.

Δύο ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο απογειώθηκαν προκειμένου να αναχαιτίσουν πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Κύπριο κυνβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. 

 

Ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ελληνικά F-16 αναχαίτισαν drone, λίγο πριν μπει στην Κύπρο.

 

 

Το ΡΙΚ μετέδωσε ότι σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. 

Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Λάρνακα παρέμεινε κλειστός για λίγη ώρα λόγω του περιστατικού και άνοιξε ξανά μετά τη λήξη του συναγερμού. Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση 902 της Aegean

Κύπρος: Επέστρεψε στην Αθήνα η πρωινή πτήση προς Λάρνακα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, ανακοινώθηκε στους επιβάτες ότι θα υπάρξει καθυστέρηση. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ενδεικτικό είναι ότι από το πρωί καταγράφονται συνεχείς ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων προς τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στον κυπριακό εναέριο χώρο. 

Κυπριακά μέσα διευκρινίζουν πως πρόκειται για τις περισσότερες ακυρώσεις από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. 

Σύμφωνα με το philenews.com σήμερα, Τετάρτη, ακυρώθηκαν εννέα αφίξεις προς το αεροδρόμιο της Πάφου. Πρόκειται για μία πτήση από το Ισραήλ της Air Haifa, τέσσερις πτήσεις της βρετανικής TUI από Ιστ Μίντλαντς, Μούρνμουθ, Κάρντιφ και Μάντσεστερ, καθώς και τέσσερις πτήσεις της EasyJet από Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Εδιμβούργο. Αντίστοιχα, ακυρώθηκαν και οι αναχωρήσεις των ίδιων πτήσεων.

 

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΛΑΡΝΑΚΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 |
F16
