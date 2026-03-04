Renault Group: Η αποκάλυψη του στρατηγικού πλάνου

Τι θα πεί ο François Provost, ο διευθύνων σύμβουλος του Renault Group

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
04.03.26 , 12:02 Το Theatre of the No γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με σεμινάριο χορού!
04.03.26 , 11:43 Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Renault Group: Η αποκάλυψη του στρατηγικού πλάνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο François Provost, ο διευθύνων σύμβουλος του Renault Group, μαζί με τη διοικητική ομάδα, θα παρουσιάσουν το νέο στρατηγικό πλάνο futuREady την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας), στο Technocentre της Renault, το κέντρο τεχνολογικής δημιουργίας και καινοτομίας του Ομίλου.

Το Renault Group ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του με το futuREady, το στρατηγικό του πλάνο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις βαθιές ανακατατάξεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και να προετοιμάσει το Renault Group για ένα περιβάλλον πιο αβέβαιο από ποτέ.
Βασιζόμενος στις πρόσφατες επιτυχίες του, ο Όμιλος διατηρεί επιθετική στρατηγική, με «νικηφόρα» προϊόντα για καθεμία από τις τρεις μάρκες του (συμπεριλαμβανομένης της Alpine), δημιουργώντας μια νέα δυναμική στην Ευρώπη και μια στοχευμένη επεκτατική πολιτική σε αγορές υψηλής ανάπτυξης εκτός Ευρώπης.

Το futuREady εστιάζει στην επιτάχυνση της καινοτομίας σε όλο το εύρος της εταιρείας, με στόχο την πρόβλεψη και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς.Το να είμαστε futuREady σημαίνει, επίσης, να βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο σε όλα όσα μπορούμε να ελέγξουμε, ενισχύοντας τη λειτουργική αριστεία: βελτιώνοντας τον τρόπο που λειτουργούμε, δουλεύοντας πιο γρήγορα και αποδοτικά, ώστε α δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο μοντέλο λειτουργίας.

Ο στόχος του πλάνου είναι ξεκάθαρος: η μετάβαση από μια ιστορία επιτυχίας σε ένα σύστημα επιτυχίας, σχεδιασμένο για να διαρκέσει.Το πλάνο futuREady επιδιώκει να επιταχύνει τη δυναμική των μαρκών, δίνοντας έμφαση σε ακόμη πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη, με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης και τη δημιουργία αξίας.

Τα προϊόντα αποτελούν τον πρώτο μεγάλο πυλώνα:

 Η Renault, συνεχίζοντας τη διεθνή της επέκταση, αποκάλυψε το όνομα του νέου concept car, Bridger.· Στις 5 Μαρτίου, στις 9:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας), η Dacia, ενισχύοντας το προϊοντικό της πλάνο, θα παρουσιάσει το όνομα του νέου της crossover.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top