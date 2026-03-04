Το Theatre of the No γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με σεμινάριο χορού!

To κοινό θα απολαύσει αναγεννησιακές καντάδες, blues και τις folk μπαλάντες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
04.03.26 , 12:02 Το Theatre of the No γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με σεμινάριο χορού!
04.03.26 , 11:43 Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ημέρα Της Γυναίκας: Σεμινάριο Χορού Στο Theatre of the No
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το THEATRE OF THE NO προσκαλεί το κοινό την Κυριακή 8 Μαρτίου σε μια ξεχωριστή, διπλή καλλιτεχνική δράση αφιερωμένη στη μουσική, τον χορό και τη δημιουργική έκφραση. Από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ, ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης παραδόσεων μέσα από ένα σεμινάριο χορού και μια συναυλία, το κοινό θα ταξιδέψει από τις μεσαιωνικές και αναγεννησιακές καντάδες της Ευρώπης έως τα blues και τις folk μπαλάντες της Αμερικής.

Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Σπύρος Μάνεσης στο Theatre of the No

Αναγεννησιακές καντάδες, blues και τις folk μπαλάντες της Αμερικής στο Theatre of the No

Αναγεννησιακές καντάδες, blues και τις folk μπαλάντες της Αμερικής στο Theatre of the No

Την επιμέλεια των σεμιναρίων και τη χορευτική καθοδήγηση αναλαμβάνει το χορευτικό ντουέτο Ballo del Mare, Κωνσταντίνα Καλκάνη και Γιάννα Χαμαλέλη, (χορεύτριες των Encardia), σε συνεργασία με το σχήμα Cantistoria. Συμμετέχουν ως guest οι εκλεκτοί καλλιτέχνες, Αναστασία Δουλφή (ιδρυτικό μέλος και επί χρόνια τραγουδίστρια των Encardia) και ο Ιταλός μουσικός και τραγουδιστής Salvatore Conticello.

Το σχήμα Cantistoria

Το σχήμα Cantistoria

Η βραδιά ξεκινά στις 18:00 με σεμινάρια παραδοσιακών χορών Δυτικής Ευρώπης, από την Πορτογαλία και τη Γαλλία, προσκαλώντας το κοινό σε ένα βιωματικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, ιστορία και συμβολισμούς. Από την Πορτογαλία παρουσιάζεται ο Repasseado, ένας δυναμικός χορός που αναδεικνύει τη συνεργασία και τη συλλογική κίνηση. Από τη Γαλλία ξεδιπλώνονται η Danse de l’Ours, με έντονα στοιχεία μίμησης και τελετουργικού χαρακτήρα, και ο Tordion, ένας ζωηρός αναγεννησιακός χορός με παιχνιδιάρικη διάθεση. Με τη ζωντανή μουσική συνοδεία των Cantistoria, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν βασικά βήματα, ρυθμούς και χορευτικές φόρμες, εμβαθύνοντας στη σχέση του σώματος με τη μουσική και τον χώρο.

Zωντανή μουσική με το σχήμα Cantistoria 

Zωντανή μουσική με το σχήμα Cantistoria 

Στις 21:00, τη σκυτάλη παίρνει η ζωντανή μουσική με το σχήμα Cantistoria, όνομα που προέρχεται από το λατινικό cantus («τραγούδι») και την ελληνική λέξη «ιστορία». Εμπνευσμένοι από την παράδοση των τραγουδιστών-αφηγητών της Ευρώπης και της Ασίας, δημιουργούν σκηνικά όπου η αφήγηση αποκτά ρυθμό και η μελωδία δραματουργική λειτουργία. Το σχήμα αγκαλιάζει ποικίλες λαϊκές παραδόσεις και διαχρονικές ανθρώπινες αγωνίες, φέρνοντας στο σήμερα τη ζωντάνια της μουσικής αφήγησης.

Οι Cantistoria έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας (ως support band των Encardia), το TEDx Patras, το Malvasia Festival και το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ανδραβίδας. Το 2025 συνεργάστηκαν με την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού Dansarte στην Πάτρα, συνδυάζοντας τη μουσική τους με τον σύγχρονο χορό

Ιnfo

Σοφία Ραφτούλη – ακορντεόν, τραγούδι

Κωνσταντίνος Γιωτσόπουλος – ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα, αφήγηση

Αλέξανδρος Κακαρούμπας – τσέλο, τραγούδι

Γιώργος Παπαγεωργίου – μαντολίνο

Γιώργος Μπαράκος – κρουστά

Xορευτικό ντουέτο Ballo del Mare: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Γιάννα Χαμαλέλη

Quests: Αναστασία Δουλφή – τραγούδι

Salvatore Conticello -– τραγούδι

Ημερομηνία

Κυριακή 8 Μαρτίου - 18.00-20.00: Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών Δυτικής Ευρώπης – Πορτογαλία & Γαλλία (Repasseado – Danse de l’Ours – Tordion) Εισιτήρια: 16€ https://www.more.com/gr-el/tickets/seminar/ready-to-dance-seminario-paradosiakon-xoron-dytikis-eyropis-portogalia-gallia/

Κυριακή 8 Μαρτίου 20.30: Cantistoria

Εισιτήρια: 12€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/cantistoria/

Προσφορά Εισιτηρίων: 20€:  https://www.more.com/gr-el/tickets/music/special-offer-cantistoria-seminario-xorou/

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο εκδηλώσεις (σεμινάρια 18:00–20:00 & συναυλία 2030), προσφέρεται ενιαίο εισιτήριο.


THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
THEATRE OF THE NO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top