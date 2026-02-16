Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Σπύρος Μάνεσης στο Theatre of the No

Η Σαβίνα Γιαννάτου ερμηνεύει τραγούδια της Μεσογείου σε διάφορες γλώσσες

Εξοδος
Σαβίνα Γιαννάτου και Σπύρος Μάνεσης στο Theatre of the Nο
Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο πιανίστας Σπύρος Μάνεσης συναντιούνται επί σκηνής, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 21.00 στο Τheatre of the NO. Με τον τίτλο «Seathrough» η Σαβίνα Γιαννάτου ερμηνεύει τραγούδια της Μεσογείου σε διάφορες γλώσσες και ιδιώματα, ενώ παρουσιάζει επίσης συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών, επιχειρώντας την συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων μέσα από έναν ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο με τον Σπύρο Μάνεση.

Σαββίνα Γιαννάτου 

Σαββίνα Γιαννάτου 

Η Σαβίνα Γιαννάτου, διεθνώς καταξιωμένη, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να γεφυρώνει την παράδοση της Μεσογείου με σύγχρονες και πειραματικές φόρμες. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, ξεκίνησε επαγγελματικά στη ραδιοφωνική σειρά «Εδώ Λιλιπούπολη» ερμηνεύοντας τραγούδια της Λένας Πλάτωνος με την οποία στην συνέχεια συνεργάστηκε στενά για χρόνια. (“Σαμποτάζ” -“Καρυωτάκης 13 τραγούδια” κ.α). Τη δεκαετία του ’90 στράφηκε στην έθνικ μουσική με το σύνολο “Primavera en Salonico” (Άνοιξη στη Σαλονικη -Τραγούδια της Μεσογείου - Παναγιές του κόσμου κ.α) ηχογραφώντας για τις δισκογραφικές LYRA και ECM, και συμμετέχοντας σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Με την συμμετοχή της επίσης στην διεθνή free jazz σκηνή εδώ και χρόνια μπορεί να συνδυάζει τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό με διαφορετικά μουσικά είδη. Έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς συνθέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχει συνθέσει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Σπύρος Μάνεσης 

Σπύρος Μάνεσης 

Ο Σπύρος Μάνεσης ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων τζαζ μουσικών, είναι πιανίστας και συνθέτης τζαζ, με σπουδές κλασικού και τζαζ πιάνου στην Αθήνα και το Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, συνεργαζόμενος με σημαντικούς μουσικούς και ορχήστρες.

Ως σολίστ έχει συμπράξει με συμφωνικές και σύγχρονες ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Spiral Trio, με το οποίο έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Athens Jazz Festival 2023. Ως σολίστ έχει συμπράξει με συμφωνικές και σύγχρονες ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως leader έχει εκδώσει έξι άλμπουμ σε διεθνείς

δισκογραφικές. Διδάσκει τζαζ πιάνο στη σχολή Jazzart και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Info

Σαβίνα Γιαννάτου: φωνή

Σπύρος Μάνεσης: πιάνο


Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη


Ημ/νια:

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 21.00


Tιμή Εισιτήριου: 15€ Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sabina-giannatou-spyros-manesis-seathrough


THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001 Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram Σαβίνα Γιαννάτου I Facebook I Instagram Spyros Manesis I Facebook I Instagram

THEATRE OF THE NO
 |
ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
