To Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες πέντε ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με τις οποίες το ρωσικό κράτος δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη που προέρχεται από δηλητηριώδη βατράχια. Πέντε ευρωπαϊκοί σύμμαχοι κατηγόρησαν το Σάββατο τη Μόσχα ότι σκότωσε τον Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική πριν από δύο χρόνια, κάνοντας χρήση ενός σπάνιου και εξαιρετικά ισχυρού δηλητηρίου.

«Ψευδείς κατηγορίες»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει «πολύ αρνητικά» τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτήρισε ψευδείς. «Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε τέτοιου είδους κατηγορίες. Διαφωνούμε πλήρως. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες. Στην πραγματικότητα, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», ανέφερε. Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους συμμάχους, ίχνη της τοξίνης επιβατιδίνη (epibatidine) εντοπίστηκαν σε δείγματα από το σώμα του Ναβάλνι και, κατά την εκτίμησή τους, είναι «εξαιρετικά πιθανό» να οδήγησαν στον θάνατό του σε σωφρονιστική αποικία της Σιβηρίας. Οι ίδιες χώρες υποστήριξαν ότι μόνο το ρωσικό κράτος διέθετε «τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία» να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ουσία. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα ευρήματα, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης».

