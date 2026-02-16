To Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι

«Εκστρατεία ενημέρωσης που αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό»

To Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία ΑP
Αλεξέι Ναβάλνι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες πέντε ευρωπαϊκών χωρών ότι δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι με τοξίνη.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τις κατηγορίες ψευδείς και μεροληπτικές.
  • Ευρωπαίοι σύμμαχοι ισχυρίζονται ότι ίχνη της τοξίνης επιβατιδίνη βρέθηκαν στο σώμα του Ναβάλνι, που πιθανώς οδήγησαν στον θάνατό του.
  • Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα και το κίνητρο για τη χρήση της τοξίνης.
  • Το Κρεμλίνο κατηγορεί τις χώρες για εκστρατεία παραπληροφόρησης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες πέντε ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με τις οποίες το ρωσικό κράτος δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη που προέρχεται από δηλητηριώδη βατράχια. Πέντε ευρωπαϊκοί σύμμαχοι κατηγόρησαν το Σάββατο τη Μόσχα ότι σκότωσε τον Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική πριν από δύο χρόνια, κάνοντας χρήση ενός σπάνιου και εξαιρετικά ισχυρού δηλητηρίου.

«Ψευδείς κατηγορίες»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει «πολύ αρνητικά» τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτήρισε ψευδείς. «Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε τέτοιου είδους κατηγορίες. Διαφωνούμε πλήρως. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες. Στην πραγματικότητα, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», ανέφερε. Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους συμμάχους, ίχνη της τοξίνης επιβατιδίνη (epibatidine) εντοπίστηκαν σε δείγματα από το σώμα του Ναβάλνι και, κατά την εκτίμησή τους, είναι «εξαιρετικά πιθανό» να οδήγησαν στον θάνατό του σε σωφρονιστική αποικία της Σιβηρίας. Οι ίδιες χώρες υποστήριξαν ότι μόνο το ρωσικό κράτος διέθετε «τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία» να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ουσία. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα ευρήματα, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης».

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΑΛΕΞΕΙ ΝΑΒΑΛΝΙ
ΡΩΣΙΑ
NEWPOST
