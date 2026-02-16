Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της

Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της και έχοντας στο πλευρό της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, ανάμεσά τους και τον πατέρα της, η Evangelia εμφανίστηκε μετά το τέλος του εθνικού τελικού της Eurovision για να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

«Tο πρώτο συναίσθημα όπως πάντα είναι ευγνωμοσύνη, που είχα την ευκαιρία να ανέβω σ' αυτή τη σκηνή. Είναι ένα όνειρο γενικά, είναι κάτι που το κυνηγάω και το δουλεύω και το ότι είχα αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη που γίναμε και μία μεγάλη παρέα με τα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια και στον Akyla».

Ο πατέρας της Ευαγγελίας, εμφανώς συγκινημένος αλλά και περήφανος, μίλησε με τρυφερά λόγια για την πορεία της κόρης του.

«Ήταν όπως την περίμενα, τέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη φετινή της εμφάνιση, τονίζοντας ότι η Ευαγγελία δίνει πάντα τον καλύτερό της εαυτό και πιστεύει απόλυτα σε αυτό που κάνει.

Όπως εξήγησε, το σημαντικότερο στοιχείο στον χαρακτήρα της είναι πως δεν χάνει ποτέ τον σκοπό της, ακόμη και όταν συναντά δυσκολίες.

Επίσης ο ίδιος αποκάλυψε ότι συζητούν συχνά για τα επαγγελματικά της βήματα.

Μάλιστα, όταν η Ευαγγελία ετοίμαζε το τραγούδι για τη Eurovision, εκείνος το άκουγε ξανά και ξανά στο αυτοκίνητο την εβδομάδα πριν την τελική αποστολή.

Αναφερόμενος στην επιμονή της, ο πατέρας της δεν έκρυψε τον θαυμασμό του.

«Είναι μια καλλιτέχνιδα που έχει επιμονή μέσα της και πέρυσι και φέτος προσπάθησε να μας εκπροσωπήσει. Θαυμάζω το κουράγιο της και την επιμονή της για την επιτυχία. Το σκοπό της. Γιατί είναι... κάθε καλλιτέχνης έχει ένα σκοπό που είναι ιερός για κείνη και για μας, για όλους μας. Και η επιτυχία θα 'ρθει. Κάποια στιγμή στο μέλλον, όπως είναι αυτή τώρα είναι επιτυχία που είναι εδώ πέρα», πρόσθεσε.

Φυσικά, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν μπαμπά και κόρη για τον επικείμενο γάμο της τραγουδίστριας. Κι εκείνος απάντησε «το γοργόν και χάριν έχει!».

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια περιέγραψε το πρώτο της συναίσθημα μετά την ήττα της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

H Ευαγγελία ξεκαθάρισε ότι ο βασικός της στόχος ήταν να απολαύσει τη στιγμή και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. «Αυτό με ενδιέφερε και αυτό νιώθω ότι έκανα», είπε.

Όσο για το αν θα ξαναέμπαινε σε αυτή τη διαδικασία; Η απάντησή της ήταν: «Θα δείξει».