Γνωστή παραγωγός η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

Ποια ήταν η Ντάνα Έντεν - Η σειρά της «Tehran» είχε κερδίσει Emmy

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε η 52χρονη Ισραηλινή παραγωγός Ντάνα Έντεν σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, πιθανώς από αυτοκτονία.
  • Το σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την αναζητούσε για ώρες.
  • Η Έντεν βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της σειράς Tehran.
  • Η παραγωγός είχε κερδίσει Emmy για την καλύτερη δραματική σειρά το 2021 με το Tehran.
  • Η εταιρεία παραγωγής της εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της συνεργάτιδας και φίλης.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας όταν βρέθηκε νεκρή μία γυναίκα υπήκοος Ισραήλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Πρόκειται για την 52χρονη παραγωγό Ντάνα Έντεν.

«Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

νεκρή μία γυναίκα υπήκοος Ισραήλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Πρόκειται για την 52χρονη παραγωγό Ντάνα Έντεν.

H γνωστή Iσραηλινή παραγωγός Ντάνα Έντεν που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας / ΑP

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για αυτοκτονία. Στο δωμάτιό της νεκρής γυναίκας φέρεται να βρέθηκαν χάπια. 

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία–νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, την αναζητούσε για ώρες, καλώντας επανειλημμένα στο κινητό της τηλέφωνο χωρίς να λάβει απάντηση.

Η Ντάνα Ένταν βρισκόταν στη χώρα μας για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της σειράς Tehran (Τεχεράνη), της οποίας ήταν παραγωγός.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dana Eden (@danaedeni)

Ο θάνατος της έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο του Ισραήλ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN επιβεβαίωσε τον θάνατό της, σημειώνοντας ότι η Έντεν είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να επιβλέψει προσωπικά τη νέα σεζόν της σειράς. 

Ο νέος κύκλος της σειράς περιλαμβάνει πολλά γυρίσματα και στην Αθήνα. Στη σειρά παίζει μεταξύ άλλων και ο διάσημος ηθοποιός Hugh Laurie, γνωστός από τον ρόλο του ως Dr House.

«Τις τελευταίες ημέρες γίνονταν στην Ελλάδα τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν – μιας σύνθετης και ιδιαίτερα σημαντικής παραγωγής, την οποία η Ντάνα παρακολουθούσε στενά», ανέφερε χαρακτηριστικά το KAN σε ανακοίνωσή του.

Ποια ήταν η Ντάνα Έντεν

Η Έντεν ήταν μία από τις πλέον καταξιωμένες παραγωγούς στο Ισραήλ, με έργο που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεοπτική δημιουργία.

Το Tehran, αποτέλεσε το κορυφαίο έργο της. Η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία. Τον Νοέμβριο του 2021, κέρδισε μάλιστα Emmy για την Καλύτερη Δραματική Σειρά.

Ποια ήταν η Ντάνα Έντεν

Η Ντάνα Έντεν με την βραβευθείσα ομάδα της σειράς Tehran, το 2021 στη Νέα Υόρκη / ΑP

Άλλες επιτυχημένες παραγωγές ήταν οι «Always the Same Dream», «Not in Front of the Children», «Mother's Day», «Shakshuka», «Michael», «The Voice Actor», «She's Got It».

Το 2007 είχε ιδρύσει μαζί με τη Shula Spiegel, την εταιρεία Donna and Shula Productions, μέσα από την οποία γεννήθηκε και το Tehran.

νεκρή μία γυναίκα υπήκοος Ισραήλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Πρόκειται για την 52χρονη παραγωγό Ντάνα Έντεν.

Η Ντάνα Έντεν (δεξιά) με τη συνέταιρό της Shula Spiegel, το 2021 στα βραβεία Εmmy / ΑP

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Donna and Shula Productions ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι για την πρόωρη απώλεια της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας, Dana Eden. Μια χαρισματική δημιουργός διεθνούς εμβέλειας, με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο, που κατέκτησε πολυάριθμα βραβεία, ανάμεσά τους και ένα Emmy».

 

 

