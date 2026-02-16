Ποιος τραγουδιστής γύρισε videoclip σε ύψος άνω των 90 μέτρων

Με ένα πιάνο αιωρούμενο στον αέρα ο Yanni Iliadis κόβει την ανάσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 11:27 Απεργία: Χωρίς ταξί για τρεις μέρες η Αττική
16.02.26 , 11:27 Πώς ψήφισαν κοινό κι επιτροπές; Έκπληξη με Marseaux και Good Job Nicky
16.02.26 , 11:12 VW T-Roc: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Εκδόσεις και τιμές
16.02.26 , 11:01 Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Πληροφορίες για τραυματίες
16.02.26 , 10:44 Ποιος τραγουδιστής γύρισε videoclip σε ύψος άνω των 90 μέτρων
16.02.26 , 10:39 Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο
16.02.26 , 10:27 Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της
16.02.26 , 10:12 Γνωστή παραγωγός η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα
16.02.26 , 09:59 Θέλτα- ΠΑΟΚ χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου
16.02.26 , 09:45 Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή
16.02.26 , 09:44 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
16.02.26 , 09:38 «Πρεμιέρα» για τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία
16.02.26 , 09:32 Κλειστή η Αττική οδός έως την Κυριακή – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο
16.02.26 , 09:30 Μητέρα Akyla: «Είμαι συγκινημένη. Καλή επιτυχία αγόρι μου και... φέρ' το»
16.02.26 , 09:28 Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Τραγουδιστής γύρισε videoclip σε ύψος άνω των 90 μέτρων

Ο Yanni Iliadis παρουσιάζει το « Une Lettre d’Adieu », ένα συγκλονιστικό και βαθιά ανθρώπινο single.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών και μια σταθερά ανοδική καλλιτεχνική πορεία, ο Yanni Iliadis παρουσιάζει το « Une Lettre d’Adieu », το πέμπτο του single, που κυκλοφορεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Σε ηλικία 28 ετών, ο ελληνοβελγικής καταγωγής τραγουδιστής-τραγουδοποιός από τις Βρυξέλλες υπογράφει το πιο προσωπικό, συγκινητικό και εσωτερικό του έργο μέχρι σήμερα.

Ένας καλλιτέχνης με ενωτικό καλλιτεχνικό όραμα και σταθερή διαδρομή


Ο Yanni αντλεί έμπνευση από τη φωτεινή ενέργεια του Christophe Maé και τη συναισθηματική ένταση του Παντελή Παντελίδη, συνδυάζοντας τη γαλλική ακουστική chanson με τις ελληνικές του ρίζες. Τα τραγούδια του, βασισμένα σε απλές και άμεσες μελωδίες, είναι φτιαγμένα για να τραγουδιούνται από όλους και να αγγίζουν βαθιά το συναίσθημα. Από το πρώτο του single «Félicitation» το 2018 — σε παραγωγή του Patrick Hamilton, Νο1 παραγωγού στα Classical Charts UK — ο καλλιτέχνης οικοδομεί μια συνεπή και αξιόπιστη καλλιτεχνική ταυτότητα.


Το δεύτερο single του, «L’Amour Interdit» (2020), σημείωσε σημαντική επιτυχία: χιλιάδες προβολές και streams, διεθνή ραδιοφωνική μετάδοση, τηλεοπτικές εμφανίσεις και τρεις εβδομάδες στο Νο1 του chart Bel15Hits.


Το 2021, το «Aventures» έτυχε εκτεταμένης διεθνούς προβολής, ιδίως στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ στο πιο δημοφιλές talk-show της χώρας («Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR TV) και με την υποστήριξη του Νίκου Αλιάγα.


Το 2023, ο Yanni κυκλοφορεί το «Paris», ένα feelgood τραγούδι που αφηγείται το όνειρο ενός νέου καλλιτέχνη στη γαλλική πρωτεύουσα, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του για τις μεγάλες ανθρώπινες ιστορίες και τη συγκίνηση του ταξιδιού.


« Une Lettre d’Adieu » Ένα έργο καρδιάς

Με το « Une Lettre d’Adieu », ο Yanni Iliadis εισέρχεται σε ένα πιο βαθύ και συναισθηματικό πεδίο. Το τραγούδι αποτελεί φόρο τιμής στη γιαγιά του Ιωάννα, που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια. Μια γυναίκα με δύσκολη παιδική ηλικία στις καπνοφυτείες της Ελλάδας, που μετανάστευσε στο Βέλγιο με ένα παιδί ενός έτους (τη μητέρα του), σύζυγο εργαζόμενο στα ορυχεία και σημαντικά προβλήματα υγείας — αλλά πάντοτε με δύναμη, χαμόγελο και άνευ όρων αγάπη για την οικογένειά της.


«Ήταν και θα παραμείνει η υπερηρωίδα μου», εξομολογείται ο καλλιτέχνης, περήφανος που φέρει το όνομά της και την κληρονομιά της. Το τραγούδι είναι ένα συμβολικό γράμμα, μια διαχρονική εξομολόγηση αγάπης.


Ένα πανανθρώπινο μήνυμα που αγγίζει όλους


Παρότι βαθιά προσωπικό, το « Une Lettre d’Adieu », αγγίζει το συλλογικό βίωμα. Μιλά για την απώλεια, τη μνήμη, τον αόρατο δεσμό που παραμένει με όσους έχουν φύγει. Ταυτόχρονα, μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα προς τους ζωντανούς: να λέμε «σ’ αγαπώ» όσο υπάρχει χρόνος, να επιλύουμε τις συγκρούσεις πριν να είναι αργά — γιατί κάποιες σιωπές μετατρέπονται σε δια βίου μεταμέλειες.


Ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί: όλοι έχουμε χάσει έναν αγαπημένο άνθρωπο, και αυτό το τραγούδι λειτουργεί ως στιγμή συλλογικής μνήμης, ενότητας και συγκίνησης.


Ένα εντυπωσιακό video clip που αφήνει αποτύπωμα


Το single συνοδεύεται από ένα δυναμικό και οπτικά εντυπωσιακό video clip, σχεδιασμένο να προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο. Γυρισμένο σε ύψος άνω των 90 μέτρων, με ένα πιάνο αιωρούμενο στον αέρα, προσφέρει εικόνες που κόβουν την ανάσα, συμβολίζοντας την αναζήτηση επαφής με το υπερβατικό και την ανύψωση της μνήμης. Μια τολμηρή παραγωγή, αντάξια της έντασης του τραγουδιού.


Ένα καλλιτεχνικό και κοινωνικό εγχείρημα

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά ζητήματα, ο Yanni Iliadis επιθυμεί να συνδέσει το τραγούδι με το Télévie (φιλανθρωπική πρωτοβουλία στο Βέλγιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας κατά του καρκίνου), μια δράση που τον αγγίζει προσωπικά. Μέσα από το « Une Lettre d’Adieu », φιλοδοξεί να συμβάλει, με τον δικό του τρόπο, σε αυτόν τον ουσιαστικό αγώνα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
YANNI ILIADIS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top