Ποιος τραγουδιστής γύρισε videoclip σε ύψος άνω των 90 μέτρων

Ο Yanni Iliadis παρουσιάζει το « Une Lettre d’Adieu », ένα συγκλονιστικό και βαθιά ανθρώπινο single.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών και μια σταθερά ανοδική καλλιτεχνική πορεία, ο Yanni Iliadis παρουσιάζει το « Une Lettre d’Adieu », το πέμπτο του single, που κυκλοφορεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Σε ηλικία 28 ετών, ο ελληνοβελγικής καταγωγής τραγουδιστής-τραγουδοποιός από τις Βρυξέλλες υπογράφει το πιο προσωπικό, συγκινητικό και εσωτερικό του έργο μέχρι σήμερα.

Ένας καλλιτέχνης με ενωτικό καλλιτεχνικό όραμα και σταθερή διαδρομή



Ο Yanni αντλεί έμπνευση από τη φωτεινή ενέργεια του Christophe Maé και τη συναισθηματική ένταση του Παντελή Παντελίδη, συνδυάζοντας τη γαλλική ακουστική chanson με τις ελληνικές του ρίζες. Τα τραγούδια του, βασισμένα σε απλές και άμεσες μελωδίες, είναι φτιαγμένα για να τραγουδιούνται από όλους και να αγγίζουν βαθιά το συναίσθημα. Από το πρώτο του single «Félicitation» το 2018 — σε παραγωγή του Patrick Hamilton, Νο1 παραγωγού στα Classical Charts UK — ο καλλιτέχνης οικοδομεί μια συνεπή και αξιόπιστη καλλιτεχνική ταυτότητα.



Το δεύτερο single του, «L’Amour Interdit» (2020), σημείωσε σημαντική επιτυχία: χιλιάδες προβολές και streams, διεθνή ραδιοφωνική μετάδοση, τηλεοπτικές εμφανίσεις και τρεις εβδομάδες στο Νο1 του chart Bel15Hits.



Το 2021, το «Aventures» έτυχε εκτεταμένης διεθνούς προβολής, ιδίως στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ στο πιο δημοφιλές talk-show της χώρας («Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR TV) και με την υποστήριξη του Νίκου Αλιάγα.



Το 2023, ο Yanni κυκλοφορεί το «Paris», ένα feelgood τραγούδι που αφηγείται το όνειρο ενός νέου καλλιτέχνη στη γαλλική πρωτεύουσα, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του για τις μεγάλες ανθρώπινες ιστορίες και τη συγκίνηση του ταξιδιού.



« Une Lettre d’Adieu » Ένα έργο καρδιάς

Με το « Une Lettre d’Adieu », ο Yanni Iliadis εισέρχεται σε ένα πιο βαθύ και συναισθηματικό πεδίο. Το τραγούδι αποτελεί φόρο τιμής στη γιαγιά του Ιωάννα, που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια. Μια γυναίκα με δύσκολη παιδική ηλικία στις καπνοφυτείες της Ελλάδας, που μετανάστευσε στο Βέλγιο με ένα παιδί ενός έτους (τη μητέρα του), σύζυγο εργαζόμενο στα ορυχεία και σημαντικά προβλήματα υγείας — αλλά πάντοτε με δύναμη, χαμόγελο και άνευ όρων αγάπη για την οικογένειά της.



«Ήταν και θα παραμείνει η υπερηρωίδα μου», εξομολογείται ο καλλιτέχνης, περήφανος που φέρει το όνομά της και την κληρονομιά της. Το τραγούδι είναι ένα συμβολικό γράμμα, μια διαχρονική εξομολόγηση αγάπης.



Ένα πανανθρώπινο μήνυμα που αγγίζει όλους



Παρότι βαθιά προσωπικό, το « Une Lettre d’Adieu », αγγίζει το συλλογικό βίωμα. Μιλά για την απώλεια, τη μνήμη, τον αόρατο δεσμό που παραμένει με όσους έχουν φύγει. Ταυτόχρονα, μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα προς τους ζωντανούς: να λέμε «σ’ αγαπώ» όσο υπάρχει χρόνος, να επιλύουμε τις συγκρούσεις πριν να είναι αργά — γιατί κάποιες σιωπές μετατρέπονται σε δια βίου μεταμέλειες.



Ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί: όλοι έχουμε χάσει έναν αγαπημένο άνθρωπο, και αυτό το τραγούδι λειτουργεί ως στιγμή συλλογικής μνήμης, ενότητας και συγκίνησης.



Ένα εντυπωσιακό video clip που αφήνει αποτύπωμα



Το single συνοδεύεται από ένα δυναμικό και οπτικά εντυπωσιακό video clip, σχεδιασμένο να προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο. Γυρισμένο σε ύψος άνω των 90 μέτρων, με ένα πιάνο αιωρούμενο στον αέρα, προσφέρει εικόνες που κόβουν την ανάσα, συμβολίζοντας την αναζήτηση επαφής με το υπερβατικό και την ανύψωση της μνήμης. Μια τολμηρή παραγωγή, αντάξια της έντασης του τραγουδιού.



Ένα καλλιτεχνικό και κοινωνικό εγχείρημα

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά ζητήματα, ο Yanni Iliadis επιθυμεί να συνδέσει το τραγούδι με το Télévie (φιλανθρωπική πρωτοβουλία στο Βέλγιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας κατά του καρκίνου), μια δράση που τον αγγίζει προσωπικά. Μέσα από το « Une Lettre d’Adieu », φιλοδοξεί να συμβάλει, με τον δικό του τρόπο, σε αυτόν τον ουσιαστικό αγώνα.

