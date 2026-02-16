Απεργία: Χωρίς ταξί για τρεις μέρες η Αττική

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική από 17 έως 19 Φεβρουαρίου.
  • Ο ΣΑΤΑ προγραμματίζει απεργία διαρκείας με την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.
  • Απαιτήσεις περιλαμβάνουν: αντίθεση στην ηλεκτροκίνηση, έλεγχο του αθέμιτου ανταγωνισμού και πρόσβαση στις ειδικές λωρίδες.
  • Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ καταγγέλλει την αδιαφορία του υπουργείου και την προχειρότητα της νομοθέτησης.
  • Οι κινητοποιήσεις θεωρούνται αναγκαίες για την προστασία του επαγγέλματος και την αντίσταση στην πολιτική αλαζονεία.

Σε νέα απεργία προχωρούν από αύριο Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 οι οδηγοί ταξί στην Αττική. 

Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας. 

Ο ΣΑΤΑ ζητά:

  • Όχι στην βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Έλεγχο του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δε διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει». 

Απεργία ταξί: 48ωρο «χειρόφρενο» στην Αττική σήμερα και αύριο

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ αναφέρει πως «οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
