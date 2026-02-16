Απεργία: Χωρίς ταξί για τρεις μέρες η Αττική

Σε νέα απεργία προχωρούν από αύριο Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 οι οδηγοί ταξί στην Αττική.
Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.
Ο ΣΑΤΑ ζητά:
- Όχι στην βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Έλεγχο του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δε διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει».
Απεργία ταξί: 48ωρο «χειρόφρενο» στην Αττική σήμερα και αύριο
Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ αναφέρει πως «οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
- στην απαξίωση του επαγγέλματος,
- στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
- στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».