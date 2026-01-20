Απεργία ταξί: 48ωρο «χειρόφρενο» στην Αττική σήμερα και αύριο

Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Τα ταξί στην Αττική προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία ξεκινά σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, και ολοκληρώνεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που, όπως τονίζουν, πλήττουν σοβαρά την καθημερινή τους εργασία και τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί ειδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Στόχος της συνάντησης είναι η αναλυτική ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και ο καλύτερος συντονισμός των επόμενων κινήσεων, ενόψει της συνέχισης των αγωνιστικών παρεμβάσεων.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προηγούμενο διάστημα είχε σειρά επαφών με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Κατά τις συναντήσεις αυτές, οι εκπρόσωποι του συνδικάτου παρουσίασαν διεξοδικά τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, τα κόμματα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα των οδηγών και δεσμεύτηκαν να εξετάσουν παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην αναζήτηση άμεσων και ουσιαστικών λύσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΑΞΙ
ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΑΤΑ
Back to Top