Stylianos: Η καριέρα στην Αγγλία, η καταγωγή κι ο δίσκος που ετοιμάζει

O Stylianos με το τραγούδι του You & I, σε στίχους και μουσική δική του, τερμάτισε στην έβδομη θέση στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2026.

«Νιώθω απεριόριστη χαρά, απεριόριστη αγάπη και πολλή ένταση. Τώρα βέβαια, έχω ηρεμήσει, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος», είπε στο star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο καλλιτέχνης δήλωσε «απίστευτα ικανοποιημένος» από τη δική του συμμετοχή. «Δεν είναι δικαίωση, είναι περηφάνια», είπε επίσης για το τραγούδι του, που πέρασε φέτος στον ελληνικό τελικό, σε αντίθεση με πέρυσι.

Ποιος είναι ο Stylianos - Το βιογραφικό του

Ο Stylianos Θωμαδάκης, με καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ζει τα τελευταία 13 χρόνια στο Λονδίνο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη μουσική, το τραγούδι και την υποκριτική.

«Ζώντας στην Αγγλία και προσπαθώντας να χτίσω μια καριέρα, που έχω φτάσει σε ένα καλό βαθμό η αλήθεια είναι, έχω ένα βιογραφικό αρκετά δυνατό, θεωρώ ότι ήταν απλά ένα ακόμη βήμα για να ανέβω όλο και περισσότερο, ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος και να με γνωρίσει και ο κόσμος.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει η ΕΡΤ κι έχει δώσει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες… Εμένα πραγματικά, μόνο η μάνα μου με ήξερε. Άντε και λίγο ο μπαμπάς μου κάποιες φορές, τις Κυριακές!», πρόσθεσε ο Stylianos, με χιουμοριστική διάθεση.

Ο ίδιος σημείωσε πως νίκη γι’ αυτόν είναι ότι ο κόσμος λάτρεψε το τραγούδι του, το οποίο φέρει και την υπογραφή του. «Μου έχει στείλει κόσμος που θέλει να το παίξει στον γάμο του, να το χορέψει και λέω “παιδιά να με καλέσετε να σας τραγουδήσω άμα θέλετε”. Τέτοια χαρά!», αποκάλυψε.

«Έβλεπα και τη μαμά μου, η οποία έκλαιγε η γλυκούλα μου, με το που τραγούδησα. Με τον Good Job Nicky μας ‘πιασαν τα ζουμιά και με τη μαμά του Akyla», συμπλήρωσε.

Όσο για αν θα ξανασυμμετείχε άλλη φορά σε διαγωνισμό για τη Eurovision, απάντησε πως θα ήθελε να γράψει κάτι, το οποίο θα δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. «Έχω κάποια τραγούδια που έχω ετοιμάσει και θέλω σύντομα να σας κάνω release», είπε και αποκάλυψε ότι σύντομα θα βγάλει και άλμπουμ με τίτλο: Οι μικροί φόβοι που κρύβω στο σκοτάδι - Little fears I hide in the dark.

Tέλος, χαρακτήρισε τη Marseaux «θηρίο». «Η τύπισσα είναι πραγματικά να της βγάλεις το καπέλο. Κάνει παραστάσεις, έξι παραστάσεις τη βδομάδα. Ταυτόχρονα πηγαίνει και τραγουδάει στα μπουζούκια και ανοίγει. Και ταυτόχρονα έρχεται και εδώ πέρα σε όλο αυτό που είχαμε. Εγώ έχω αφήσει τις δουλειές μου στην Αγγλία και απλά κατέβηκα να κάνω μόνο αυτό, όπως και κάποια δύο-τρία άλλα παιδιά. Δεν υπάρχει το πόσο η αντοχή έχει. Είμαι περήφανος για τη Μarseaux. Τώρα γνωριστήκαμε και νομίζω, ελπίζω να γίνουμε και φίλοι. Είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά!», κατέληξε.

Ο Stylianos συγκέντρωσε τελική βαθμολογία 18 βαθμούς στον ελληνικό τελικό. Συγκεκριμένα, πήρε 4 βαθμούς από τη διεθνή επιτροπή, 8 από την ελληνική και 6 από το κοινό.

Στην Αγγλία ασχολείται με τη μουσική, την υποκριτική, τον χορό και την παραγωγή, μετά από υποτροφία που πήρε στη μουσική, στα 17 του χρόνια.

