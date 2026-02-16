Stylianos: Η καριέρα στην Αγγλία, η καταγωγή κι ο δίσκος που ετοιμάζει

Ο ερμηνευτής του You & Ι πήγε στη Eurovision για να τον γνωρίσουμε!

Stylianos: Όσα είπε ο διαγωνιζόμενος με το You & I μετά το τέλος του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Stylianos Θωμαδάκης τερμάτισε 7ος στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι του 'You & I'.
  • Δηλώνει ικανοποιημένος από τη συμμετοχή του και την υποστήριξη του κόσμου, που θέλει να χρησιμοποιήσει το τραγούδι του σε γάμους.
  • Κατάγεται από το Ρέθυμνο και ζει 13 χρόνια στο Λονδίνο, όπου δραστηριοποιείται στη μουσική και την υποκριτική.
  • Σύντομα θα κυκλοφορήσει άλμπουμ με τίτλο 'Οι μικροί φόβοι που κρύβω στο σκοτάδι'.
  • Συγκέντρωσε 18 βαθμούς στον ελληνικό τελικό, με 4 από τη διεθνή επιτροπή, 8 από την ελληνική και 6 από το κοινό.

O Stylianos με το τραγούδι του You & I, σε στίχους και μουσική δική του, τερμάτισε στην έβδομη θέση στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2026

Stylianos: Η εμφάνιση του με το τραγούδι του You & I στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Stylianos: Η εμφάνιση του με το τραγούδι του You & I στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Νιώθω απεριόριστη χαρά, απεριόριστη αγάπη και πολλή ένταση. Τώρα βέβαια, έχω ηρεμήσει, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος», είπε στο star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Stylianos: Η καριέρα στην Αγγλία, η καταγωγή κι ο δίσκος που ετοιμάζει

«Νιώθω απεριόριστη χαρά, απεριόριστη αγάπη και πολλή ένταση», είπε ο Stylianos μετά το τέλος του εθνικού τελικού/ star.gr

Ο καλλιτέχνης δήλωσε «απίστευτα ικανοποιημένος» από τη δική του συμμετοχή. «Δεν είναι δικαίωση, είναι περηφάνια», είπε επίσης για το τραγούδι του, που πέρασε φέτος στον ελληνικό τελικό, σε αντίθεση με πέρυσι. 

Ποιος είναι ο Stylianos - Το βιογραφικό του 

Ο Stylianos Θωμαδάκης, με καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ζει τα τελευταία 13 χρόνια στο Λονδίνο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη μουσική, το τραγούδι και την υποκριτική. 

«Ζώντας στην Αγγλία και προσπαθώντας να χτίσω μια καριέρα, που έχω φτάσει σε ένα καλό βαθμό η αλήθεια είναι, έχω ένα βιογραφικό αρκετά δυνατό, θεωρώ ότι ήταν απλά ένα ακόμη βήμα για να ανέβω όλο και περισσότερο, ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος και να με γνωρίσει και ο κόσμος.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει η ΕΡΤ κι έχει δώσει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες… Εμένα πραγματικά, μόνο η μάνα μου με ήξερε. Άντε και λίγο ο μπαμπάς μου κάποιες φορές, τις Κυριακές!», πρόσθεσε ο Stylianos, με χιουμοριστική διάθεση. 

«Ζω στην Αγγλία εδώ και 13 χρόνια. Ήταν ένα βήμα κνα με γνωρίσει και ο κόσμος», συμπλήρωσε ο Stylianos μετά το τέλος του εθνικού τελικού/ star.gr

«Ζω στην Αγγλία εδώ και 13 χρόνια. Ήταν ένα βήμα κνα με γνωρίσει και ο κόσμος», συμπλήρωσε ο Stylianos μετά το τέλος του εθνικού τελικού/ star.gr

Ο ίδιος σημείωσε πως νίκη γι’ αυτόν είναι ότι ο κόσμος λάτρεψε το τραγούδι του, το οποίο φέρει και την υπογραφή του. «Μου έχει στείλει κόσμος που θέλει να το παίξει στον γάμο του, να το χορέψει και λέω “παιδιά να με καλέσετε να σας τραγουδήσω άμα θέλετε”. Τέτοια χαρά!», αποκάλυψε. 

«Έβλεπα και τη μαμά μου, η οποία έκλαιγε η γλυκούλα μου, με το που τραγούδησα. Με τον Good Job Nicky μας ‘πιασαν τα ζουμιά και με τη μαμά του Akyla», συμπλήρωσε.

Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή

Όσο για αν θα ξανασυμμετείχε άλλη φορά σε διαγωνισμό για τη Eurovision, απάντησε πως θα ήθελε να γράψει κάτι, το οποίο θα δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. «Έχω κάποια τραγούδια που έχω ετοιμάσει και θέλω σύντομα να σας κάνω release», είπε και αποκάλυψε ότι σύντομα θα βγάλει και άλμπουμ με τίτλο: Οι μικροί φόβοι που κρύβω στο σκοτάδι - Little fears I hide in the dark.

Ο Stylianos μετά το τέλος του εθνικού τελικού για τη Eurovosion 2026/ star.gr

Ο Stylianos μετά το τέλος του εθνικού τελικού για τη Eurovosion 2026/ star.gr

Tέλος, χαρακτήρισε τη Marseaux «θηρίο». «Η τύπισσα είναι πραγματικά να της βγάλεις το καπέλο. Κάνει παραστάσεις, έξι παραστάσεις τη βδομάδα. Ταυτόχρονα πηγαίνει και τραγουδάει στα μπουζούκια και ανοίγει. Και ταυτόχρονα έρχεται και εδώ πέρα σε όλο αυτό που είχαμε. Εγώ έχω αφήσει τις δουλειές μου στην Αγγλία και απλά κατέβηκα να κάνω μόνο αυτό, όπως και κάποια δύο-τρία άλλα παιδιά. Δεν υπάρχει το πόσο η αντοχή έχει. Είμαι περήφανος για τη Μarseaux. Τώρα γνωριστήκαμε και νομίζω, ελπίζω να γίνουμε και φίλοι. Είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά!», κατέληξε. 

Ο Stylianos συγκέντρωσε τελική βαθμολογία 18 βαθμούς στον ελληνικό τελικό. Συγκεκριμένα, πήρε 4 βαθμούς από τη διεθνή επιτροπή, 8 από την ελληνική και 6 από το κοινό. 

Στην Αγγλία ασχολείται με τη μουσική, την υποκριτική, τον χορό και την παραγωγή, μετά από υποτροφία που πήρε στη μουσική, στα 17 του χρόνια. 
 

