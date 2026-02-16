Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη – Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της

Στιγμές τρόμου έζησε την περασμένη Πέμπτη η Μαρίνα Σταυράκη μέσα στο σπίτι της στη Γλυφάδα, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε αυτό και την απείλησαν με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φορούσαν κουκούλες και γι’ αυτό είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους.

H Μαρίνα Σταυράκη έπεσε θύμα ληστείας - NDP Photo

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους διαρρήκτες τη στιγμή που μπήκαν στο σπίτι της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη.

Σε αυτό, φαίνονται να παρκάρουν έξω από το σπίτι της κας Σταυράκη κα φορώντας κράνη να ανεβαίνουν τα σκαλιά του σπιτιού της.

Μετά από περίπου 40 λεπτά και αφού έχουν ολοκληρώσει τη διάρρηξη, φαίνονται να βγαίνουν από το σπίτι και να φεύγουν με το σκούτερ που είχαν παρκάρει απέξω.

Κουκουλοφόροι διέρρηξαν το σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη στη Γλυφάδα και τη λήστεψαν, απειλώντας τη με μαχαίρι - NDP Photo

Τον περασμένο Ιούνιο είχε πέσει και πάλι θύμα ληστείας, από τεχνίτες που είχε προσλάβει μετά από συστάσεις, για κάποιες εργασίες στο σπίτι της στη Γλυφάδα. Τότε η κα Σταυράκη είχε δώσει στις αρχές τα ονόματα των δραστών, ενώ είχε πει ότι δεν είχε φοβηθεί.

Η Μαρίνα Σταυράκη ήταν επί 35 χρόνια παντρεμένη με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη κι έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση της διάρρηξης του σπιτιού της Μαρίνας Σταυράκη - NDP Photo

Η ίδια εργάζεται ως φιλόλογος, ενώ συνεχίζει και τη δράση της ως Πρόεδρος του αυτοδιοικητικού δικτύου SDG 17 Greece, που προωθεί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση τον περασμένο μήνα στον ANT1, δήλωσε πως δε θα παντρευόταν ξανά και πως απολαμβάνει την ελευθερία της.

