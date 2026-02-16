Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη – Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της

Την απείλησαν με μαχαίρι

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Σταυράκη υπήρξε θύμα ληστείας στη Γλυφάδα από κουκουλοφόρους που την απείλησαν με μαχαίρι.
  • Οι δράστες κατέγραψαν σε βίντεο ασφαλείας κατά την είσοδό τους στο σπίτι και την έξοδό τους με σκούτερ.
  • Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Σταυράκη πέφτει θύμα ληστείας, καθώς είχε προηγούμενη εμπειρία τον Ιούνιο.
  • Η Σταυράκη είναι πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη και εργάζεται ως φιλόλογος και πρόεδρος του SDG 17 Greece.
  • Δηλώνει ότι απολαμβάνει την ελευθερία της και δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά.

Στιγμές τρόμου έζησε την περασμένη Πέμπτη η Μαρίνα Σταυράκη μέσα στο σπίτι της στη Γλυφάδα, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε αυτό και την απείλησαν με μαχαίρι. 

Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φορούσαν κουκούλες και γι’ αυτό είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους.

H Μαρίνα Σταυράκη έπεσε θύμα ληστείας - NDP Photo

H Μαρίνα Σταυράκη έπεσε θύμα ληστείας - NDP Photo

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους διαρρήκτες τη στιγμή που μπήκαν στο σπίτι της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη. 

Σε αυτό, φαίνονται να παρκάρουν έξω από το σπίτι της κας Σταυράκη κα φορώντας κράνη να ανεβαίνουν τα σκαλιά του σπιτιού της. 

Μαρίνα Σταυράκη για δημοσιογράφους: «Θέλω να στηλιτεύω ό,τι με ενοχλεί»

Μετά από περίπου 40 λεπτά και αφού έχουν ολοκληρώσει τη διάρρηξη, φαίνονται να βγαίνουν από το σπίτι και να φεύγουν με το σκούτερ που είχαν παρκάρει απέξω. 

Κουκουλοφόροι διέρρηξαν το σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη στη Γλυφάδα και τη λήστεψαν, απειλώντας τη με μαχαίρι - NDP Photo

Κουκουλοφόροι διέρρηξαν το σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη στη Γλυφάδα και τη λήστεψαν, απειλώντας τη με μαχαίρι - NDP Photo

Τον περασμένο Ιούνιο είχε πέσει και πάλι θύμα ληστείας, από τεχνίτες που είχε προσλάβει μετά από συστάσεις, για κάποιες εργασίες στο σπίτι της στη Γλυφάδα. Τότε η κα Σταυράκη είχε δώσει στις αρχές τα ονόματα των δραστών, ενώ είχε πει ότι δεν είχε φοβηθεί. 

Η Μαρίνα Σταυράκη ήταν επί 35 χρόνια παντρεμένη με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη κι έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο. 

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση της διάρρηξης του σπιτιού της Μαρίνας Σταυράκη - NDP Photo

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση της διάρρηξης του σπιτιού της Μαρίνας Σταυράκη - NDP Photo

Μαρίνα Σταυράκη - Έπεσε θύμα ληστείας: «Έχω δώσει τα ονόματα, τους γνώριζα»

Η ίδια εργάζεται ως φιλόλογος, ενώ συνεχίζει και τη δράση της ως Πρόεδρος του αυτοδιοικητικού δικτύου SDG 17 Greece, που προωθεί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση τον περασμένο μήνα στον ANT1, δήλωσε πως δε θα παντρευόταν ξανά και πως απολαμβάνει την ελευθερία της.
 

