Άση Μπήλιου: Η εβδομάδα ξεκινά με νευρικότητα - Έρχεται δυναμικό τριήμερο

Η εβδομάδα ξεκινά με σασπένς και νευρικότητα, όπως αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου η Άση Μπήλιου στην εκπομπή Breakfast@Star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Ωστόσο, το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Δία μάς επιφυλάσσει ένα πολύ δυναμικό τριήμερο, σύμφωνα με την έγκριτη αστρολόγο.

«Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε μια εβδομάδα που έχει μια αγωνία. Ειδικά το ξεκίνημά της, βασικά το ξεκίνημά της, γιατί το τέλος της είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, η πιο ωραία όψη του Φεβρουαρίου, το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Δία, μας το επιφυλάσσει το σύμπαν για τις Απόκριες. Είναι το βράδυ της Κυριακής, όλο το τριήμερο είναι τέλειο.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Όλο το τριήμερο, δηλαδή, είναι κάτω από αυτήν την επιρροή, της πιο τυχερής όψης του Φεβρουαρίου, όταν συνδέονται οι δύο ευεργέτες πλανήτες, Αφροδίτη και Δίας, μόνο κάτι καλό μπορεί να είναι αυτό, αν μη τι άλλο να περάσουμε καλά. Η εβδομάδα όμως ξεκινάει λίγο... ξινούτσικα να το πω, έχει ανατροπές, έχει μια μεγαλύτερη ένταση και σε κοινωνικό επίπεδο -Υδροχόος- και σε πολιτικό. Υπάρχουν δηλαδή, και όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα θα δούμε αρκετά πράγματα στην επικαιρότητα», δήλωσε η Άση Μπήλιου.

