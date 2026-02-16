Λαχταριστή μανιταρόπιτα με κρέμα γάλακτος

Αν σας αρέσουν οι πίτες και ψάχνετε να βρείτε μία πιο ιδιαίτερη και νόστιμη συνταγή, δείτε αυτή που έφτιαξε το πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Ρήγας για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο σεφ έφτιαξε λαχταριστή μανιταρόπιτα με φύλλο κρούστας και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Μανιταρόπιτα με κρέμα γάλακτος

Υλικά της Συνταγής

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 500 γρ. μανιτάρια

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1/2 ματσάκι μαϊντανό

• 100 γρ. φέτα

• 150 γρ. κασέρι ή γκούντα τριμμένο

• 1 αυγό

• 100 ml κρέμα γάλακτος ή 3 κ.σ. γιαούρτι

• Ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

• Λίγο θυμάρι ή μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση της Συνταγής

Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ρίχνουμε τα μανιτάρια σε φέτες και τα αφήνουμε να βγάλουν και να πιουν τα υγρά τους. Θέλουμε να μείνουν στεγνά. Προσθέτουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι. Στο τέλος ρίχνουμε μαϊντανό και αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Σε μπολ ανακατεύουμε τα μανιτάρια με τα τυριά, το αυγό και την κρέμα. Στήσιμο: • Λαδώνουμε ταψί. • Βάζουμε 3-4 φύλλα κάτω, λαδώνοντας ενδιάμεσα. • Ρίχνουμε τη γέμιση. • Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα (πάλι λαδωμένα). • Χαράζουμε ελαφρά την πίτα. Ψήνουμε στους 180°C για 45-50 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.

