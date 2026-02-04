Φτιάξε την πιο λαχταριστή Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα

Αν σου αρέσουν και οι πίτες και το κρέας και ψάχνεις να βρεις μία νόστιμη συνταγή που να τα συνδυάζει και τα δύο, δες αυτή που ετοίμασε στην εκπομπή Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έδειξε στους τηλεθεατές πώς να φτιάξουν νόστιμη κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα.

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 1 κιλό μοσχάρι

• 2 μεγάλα κρεμμύδια

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• Αλάτι

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 1 κ.γ. κανέλα

• 1 πρέζα γαρύφαλλο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 2–3 κ.σ. ρύζι καρολίνα





Για τα φύλλα

• 1 κιλό αλεύρι μαλακό

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. ξίδι

• 1 κ.γ. αλάτι

• Χλιαρό νερό



Εκτέλεση της Συνταγής

Γέμιση 1. Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσει. 2. Προσθέτεις το κρέας και το θωρακίζεις καλά απ’ όλες τις πλευρές. 3. Ρίχνεις σκόρδο, κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί. 4. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, κανέλα, γαρύφαλλο, πάπρικα. 5. Χαμηλώνεις φωτιά και σιγομαγειρεύεις 30–40 λεπτά, να μείνει με τα ζουμάκια του (όχι στεγνό). 6. Κατεβάζεις από τη φωτιά και ρίχνεις το ρύζι. Ανακατεύεις και αφήνεις να κρυώσει. Φύλλο 1. Ζυμώνεις όλα τα υλικά μέχρι να έχεις ζύμη μαλακή αλλά όχι κολλώδη. 2. Χωρίζεις σε 3 μπάλες (1 για κάτω, 2 για πάνω). 3. Ανοίγεις λεπτά φύλλα. Στήσιμο 1. Λαδώνεις καλά το ταψί. 2. Στρώνεις το κάτω φύλλο να εξέχει. 3. Ρίχνεις τη γέμιση ομοιόμορφα. 4. Σκεπάζεις με τα δύο πάνω φύλλα, λαδώνοντας ανάμεσά τους. 5. Γυρίζεις τα φύλλα γύρω–γύρω και χαράζεις ελαφρά. Ψήσιμο • Ψήσε στους 180°C (αντιστάσεις) για 1½ ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσει καλά. • Αν πάρει γρήγορα χρώμα, σκέπασέ την με λαδόκολλα.

