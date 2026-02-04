Η Ελλάδα κοντά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15

Έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας

04.02.26 , 12:42 Η Ελλάδα κοντά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15
Ελλαδα
Έτοιμη να ανακοινώσει μέτρα για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών φέρεται να είναι η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Reuters. 

Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στις σχετικές ανακοινώσεις. 

ανήλικοι και χρήση social media 1

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει παγκόσμια δράστη για την προστασία των παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα είχε αναφέρει πως η χώρα μας προτίθεται να εξετάσει ακόμα και την απαγόρευση της χρήσης για συγκεκριμένες ηλικίες. 

Δανία: Απαγορεύει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Φαίνεται λοιπόν πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία είναι η πρώτη χώρα που θέσπισε σειρά περιοριστικών μέτρων για την πρόσβαση ανηλίκων στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

ανήλικοι και χρήση social media 2

Social media: Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Στην Αυστραλία έχει εφαρμοστεί καθολική απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών, με την ευθύνη συμμόρφωσης να βαραίνει τις πλατφόρμες. Προβλέπονται πρόστιμα έως 50 εκατ. αυστραλιανά δολάρια.

Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Social Media: Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Στη Γαλλία είναι υποχρεωτική η επαλήθευση της ηλικίας και η γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 15 ετών, ώστε να ανοίξουν λογαριασμό στα social media. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται πρόστιμα έως 1% των παγκόσμιων εσόδων των εταιρειών. Επίσης η κυβέρνησης συζητά μέτρα «ψηφιακής απαγόρευσης κυκλοφορίας» για ανηλίκους έως 18 ετών.

ανήλικοι και χρήση social media 3

Η Ισπανία αποφάσισε την αύξηση ορίου συγκατάθεσης των γονέων για να ανοίξουν λογαριασμό στα social media ανήλικοι από τα 14 έτη στα 16. Προβλέπονται επίσης αυστηρά μέτρα κατά deepfakes και loot boxes. Η ισπανική κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την πλήρη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας και αυξημένη λογοδοσία στελεχών των πλατφορμών. 

Κυβέρνηση: Τέλος τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Η Νορβηγία εξετάζει την αύξηση του ορίου γονικής συναίνεσης από τα 13 στα 15 έτη, ενώ στην Ιταλία από το 2018 απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 14 ετών, χωρίς όμως να υπάρχει σαφές πλαίσιο κυρώσεων για τις πλατφόρμες που δεν τηρούν τα όρια. 

ανήλικοι και χρήση social media 4

Η Νότια Κορέα δεν απαγορεύει τα social media, όμως από τον Μάρτιο του 2025 εφαρμόζει καθολική απαγόρευση κινητών και ψηφιακών συσκευών στα σχολεία για την αντιμετώπιση του εθισμού. 

Η Δανία είναι επίσης μία από τις χώρες που σχεδιάζει απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, επικαλούμενη αύξηση άγχους και διάσπασης προσοχής. 

Kids Wallet: Οι γονείς θα δηλώνουν τον αριθμό κινητού του παιδιού τους

Στη Μαλαισία από 1η Ιανουαρίου 2026 απαγορεύεται η χρήση κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 16 ετών, με υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας. 

ανήλικοι και χρήση social media 5

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ενιαία ομοσπονδιακή πολιτική και κάθε πολιτεία ακολουθεί τους δικούς της κανονισμούς, με αρκετές ρυθμίσεις να κρίνονται στα δικαστήρια. 

Τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός GDPR επιτρέπει στα κράτη μέλη να ορίζουν όριο ηλικίας άνω των 13 ετών για τη χρήση των social media. Ωστόσο δεν προβλέπεται καθολική απαγόρευση, αλλά μέσω του Digital Services Act αυστηριοποιείται ο έλεγχος των πλατφορμών. 

