Απαγόρευση της πόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Τι αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία pexels (Drew Rae)
Απαγόρευση Πρόσβασης Στα Social Media Κάτω Των 13 Ετών
Ακούστε το άρθρο

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινoβουλίου.

Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μια από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Κυβέρνηση: Τέλος τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

