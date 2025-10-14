Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;

Είναι νέα, όμορφη, ταλαντούχα και πρόσφατα γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της. Ο λόγος για την Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στους Παξούς για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του Μaestro.

Η πρωταγωνίστρια του Maestro διασκέδασε με τα αγαπημένα της πρόσωπα, γράφοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«29. Δε θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω…να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς. Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι είναι η αγάπη και η στήριξη. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι».

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους followers της στα social media, ήταν και μία από την παιδική της ηλικία:

Η Κλέλια Ανδριολάτου σε παιδική ηλικία / Φωτογραφία: Instagram.com

Γνωρίζοντας την Κλέλια Ανδριολάτου: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Οκτωβρίου του 1996 και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι 29 ετών και ο προσωπικός της λογαριασμός στα social media είναι @klelia_andriolatou

Έχει δύο αδέλφια, τη Ναστάζια, η οποία ασχολείται με τον χώρο της ένδυσης και είναι μητέρα ενος παιδιού και τον Ιάσονα, ο οποίος γεννήθηκε το 2008

H Kλέλια Ανδριολάτου, με την αδερφή της Ναστάζια / Φωτογραφία: Instagram.com

H Kλέλια Ανδριολάτου ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στην ηλικία των 14 χρόνων. Εκείνη που την «ανακάλυψε» ήταν η Έλενα Χριστοπούλου και, κοντά της, διέγραψε μια επιτυχημένη πορεία στο μόντελινγκ, το οποίο, όπως έχει δηλώσει η Κλέλια Ανδριολάτου, της πρόσφερε πειθαρχία και συνέπεια

Προτού ακόμα δοκιμαστεί ως ηθοποιός, έκανε φωτογραφίσεις για τα περιοδικά Vogue και Elle

Έζησε στο Παρίσι για να συνεχίσει την καριέρα της ως μοντέλο και λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε την πορεία της στην υποκριτική

για να συνεχίσει την καριέρα της ως μοντέλο και λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε την πορεία της στην υποκριτική Σπούδασε δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια έκανε μαθήματα υποκριτικής στο Θέατρο των Αλλαγών και στο Επί Κολωνώ

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην ελληνική σειρά «Μπρούσκο» , ενώ το ντεμπούτο της στο θέατρο έγινε το 2016 στην παράσταση «Κι ένα εξοχικό παρακαλώ», όπου γνώρισε τον πρώην σύντροφό της και ηθοποιό, Ρένο Ρώτα

, ενώ το ντεμπούτο της στο θέατρο έγινε το 2016 στην παράσταση «Κι ένα εξοχικό παρακαλώ», όπου γνώρισε τον πρώην σύντροφό της και ηθοποιό, Ρένο Ρώτα Για τέταρτη σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Maestro

Το τελευταίο διάστημα δηλώνει ερωτευμένη και βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο νέος έρωτας που την έχει συναρπάσει

Η όμορφη ηθοποιος έχει αποφασίσει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς θέλει να απασχολεί το κοινό μόνο με τη δουλειά της. Ωστόσο, είναι γνωστό πως στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι με τον επίσης ηθοποιό, Ρένο Ρώτα, με τον οποίο χώρισαν το 2019, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης.

Σε συνέντευξη που έδωσε πριν από κάποιο διάστημα στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ερωτευμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν ερωτεύομαι εύκολα, αλλά όταν ερωτεύομαι, ερωτεύομαι 100%. Τα σκοτεινά πράγματα που μου έχουν συμβεί είναι από την πρώτη στιγμή. Αυτά που με κάνουν ευτυχισμένη και γεμάτη είναι πολύ μεθοδικά. Νιώθω ότι πια αυτό που με κάνει να αισθάνομαι ερωτευμένη, είναι να χτίζω κάτι με τον άλλον και να δημιουργείται ένας έρωτας μέσα από μια σχέση, από μια ασφάλεια. Είμαι πολύ της σχέσης, μου αρέσει. Αν αυτός που βγαίνω θεωρώ ότι δεν έχω προοπτική μαζί του, δεν θα δώσω σημασία. Είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είμαι αυτό το δραματικό πράγμα και μαζεύω την τσάντα και φεύγω, δεν μου δίνει σημασία και ξαναγυρνάω. Τα κάνω όλα μόνη μου. Έχω μια έντονη προσωπικότητα στην προσωπική μου ζωή, είμαι πολύ κόκκινη. Το πάθος μου το βγάζω και σε τραγικά πράγματα, έχω κόκκινο μέσα μου. Όταν τσαντίζομαι θέλω να κάνω μια δραματική έξοδο. Ο άνθρωπος με ξέρει, ξέρει ότι θα γυρίσω σε μια ώρα και δεν δίνει καμία σημασία. Πρέπει να βρω ένα άλλο κόλπο! Αυτή είμαι. Ζηλεύω πάρα πολύ, δεν θέλω να ζηλεύω, το έχω βελτιώσει. Ζηλεύω που δεν μπορώ να ελέγξω τη σκέψη του άλλου. Ίσως φοβάμαι μην φύγει ο άλλος. Τσακώνομαι συχνά, αλλά το ξεχνάω αμέσως».

«Βλέπω μανάδες που έχουν ένα, δυο παιδιά και λέω "πώς το κάνετε";»

Ενώ για το εάν σκέφτεται τη δημιουργία οικογένειας, η πρωταγωνίστρια του Maestro, εξομολογήθηκε ότι: «Όσο μεγαλώνω σκέφτομαι πολλά, τη δουλειά, τα ταξίδια. Μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου σε μια οικογένεια, να κάνω δική μου οικογένεια. Όχι τώρα… Αν με ρωτήσεις τώρα θα σου πω σε πέντε χρόνια. Αν με ρωτούσες πριν έναν μήνα, θα σου έλεγα σε δέκα».

«Δεν ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή, μπορεί να μην έχω και οικογένεια. Είναι κάτι που με αφορά, με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Με αγχώνει λόγω δουλειάς, ίσως πριν τη δουλειά να μην με άγχωνε τόσο. Βλέπω μανάδες που έχουν ένα, δυο παιδιά και λέω πώς το κάνετε; Πώς δουλεύετε; Είναι τρέλα. Δεν είναι ότι θα βρεθώ εκτός γραφείου, αν αυτό το "εκτός" δεν το δώσω κάπου, θα φαγωθώ. Θα αρχίσω να τρώω κάτι από μένα. Όταν δεν δουλεύω, δεν είμαι καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κλέλια Ανδριολάτου.