Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

«Αστεράτη» υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση

Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC
Mετά την Mercedes C 300e μας δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε μια ανώτερη έκδοση με την κωδική ονομασία C400 e 4MATIC ένα ιδιαίτερα επιβλητικό αυτοκίνητο με υψηλή τεχνολογία σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για μια κορυφαία έκδοση η οποία σε προτρέπει να την οδηγήσεις χαλαρά αλλά και στα όρια, εκεί όπου αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από μια διακριτική sedan ενφάνιση «κρύβεται» ένα αγωνιστικό «διαμάντι». Η εμφάνιση της χαρακτηρίζεται από μια κομψότατη σιλουέτα χωρίς κραυγαλέες γραμμές με σχεδιαστικά  στοιχεία που μοιάζουν με αυτά της ναυαρχίδας S-Class.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Μπροστά το μακρύ καπό διαθέτει πιο έντονες ακμές ενώ τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED High Performance «δένουν» με αρμονικά με την μεγάλη μάσκα. Σε αυτή δεσπόζει το μεγάλο αστέρι- σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Η μάσκα έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιαίτερότητα καθώς αν πλησιάσεις πολύ κοντά της  βλέπεις ότι απαρτίζεται από πολύ μικρά αστεράκια, μια επιλογή που δείχνει ότι δίνουν σημασία στην λεπτομέρεια.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Στο πίσω μέρος ακολουθείται η ίδια απλή σχεδίαση που μας έχει συνηθίσει η εταιρεία με τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα που προσδίδουν οπτικά ακόμη μεγαλύτερο πλάτος. Με μια προσεκτικότερη ματιά εντοπίζεις το διακριτικό λογότυπο στο πίσω μέρος με το γράμμα "e" αλλά και την δεύτερη τάπα όπου μπαίνει το καλώδιο φόρτισης. Oλα αυτά τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά προσδίδουν στην λιμουζίνα  κορυφαίο αεροδυναμικό συντελεστή ο οποίος είναι Cd: 0,24.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Όσον αφορά τις διαστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι πιο χαμηλή κατά 10 χλστ. φτάνοντας τα 1,437 μέτρα. είναι μακρύτερη κατά 65 χλστ. φτάνοντας τα 4,751 μέτρα .Το πλάτος είναι αυξημένο κατά 10 χλστ.(1.820 μ.) ενώ αυξημένο είναι και το μεταξόνιο κατά 25 χλστ.(2.865 mm).

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC
Η πρόσβαση στο εσωτερικό αποκαλύπτει όχι μόνο την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής αλλά και τον digital διάκοσμο. Eξαιρετική συναρμογή, δερμάτινες επενδύσεις σε ταμπλό και καθίσματα, πόρτες και τιμόνι, δικαιολογούν τον πολυτελή χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Σε αυτόν συμβάλλει και το υψηλής ποιότητας ένθετο χρωμίου που χωρίζει την κεντρική κονσόλα στο σημείο όπου συναντάται με το υποβραχιόνιο, δημιουργώντας τρισδιάστατη αίσθηση.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Στο όμορφο δερμάτινο τιμόνι με το πλατύ κάτω μέρος που δίνει ακόμη μια αγωνιστική νότα δεσπόζουν κουμπιά και διακόπτες αφής, μέσω των οποίων χειρίζεστε αρκετά από τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου αλλά κυρίως τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με τις άπειρες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Δίπλα ακριβώς  υπάρχει στην μέση του ταμπλό η εντυπωσιακή υψηλής ανάλυσης κάθετη οθόνη LCD των 11,9 ιντσών, η οποία είναι κατά 6 μοίρες στραμμένη προς τον οδηγό. Προέρχεται απευθείας από την κορυφαία S-Class ,και μοιάζει να αιωρείται μπροστά από το επάνω μέρος του ταμπλό. Η εμφάνιση των οθονών όπως είπαμε μπορεί να εξατομικευθεί με επιλογή ανάμεσα σε 3 στιλ ενδείξεων (Discreet, Sporty, Classic / Διακριτικό, Σπορ, Κλασικό) και σε τρεις τρόπους λειτουργίας (Navigation, Assistance, Service / Πλοήγηση, Υποβοήθηση, Service).

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC
Η νέα Μercedes C 400 e 4MATIC είναι εξοπλισμένη με τη δεύτερη πιο έξυπνη και πιο λειτουργική γενιά του MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Σου προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων δίνοντας φωνητικές εντολες ενώ  ενημερώνεσαι  μεταξύ άλλων και για το δελτίο καιρού. Η ενημέρωση γίνεται over-the-air με την ενεργοποίηση των online υπηρεσίων της εφαρμογή Mercedes me App.Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης με το σύστημα πολυμέσων MBUX ασύρματα μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC
Μέσω μέσω της προβολής της κάμερας  ενημερώνεσαι για το περιβάλλον περιμετρικά κατά 360 μοίρες. Λειτουργία που κάνει την διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι. Και αν θέλεις να εντυπωσιάσεις τους συνεπιβάτες σου και να τους φτιάξεις την διάθεση μπορείς να αλλάξεις  τον εσωτερικό φωτισμό της καμπίνας μέσω της κεντρικής οθόνης.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Επιπλέον οι πίσω επιβάτες έχουν πρόσβαση μέσω διακοπτών και οθόνης στον κλιματισμό. Στο ταμπλό υπάρχουν φωτιζόμενοι αεραγωγοί οι οποίοι θυμίζουν... τουρμπίνες αεροσκάφους. 

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC
Ο κατάλογος ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας είναι μεγάλος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: προειδοποίηση σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα, σύστημα διατήρησης λωρίδας ,σύστημα προειδοποίησης επερχόμενου αυτοκινήτου μέσω των καθρεφτών.Η ευκολία που σας προσφέρει το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης DISTRONIC στην πυκνή κυκλοφορία με συχνές στάσεις θα σας γίνει απαραίτητη. 

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC
Η διάταξη του ποιοτικότατου εσωτερικού, με την κωδική ονομασία «cab backward design» αντιπροσωπεύει τη νέα φιλοσοφία  της Mercedes, που θέλει την καμπίνα των επιβατών να είναι μετατοπισμένη προς τα πίσω. Πέντε ενήλικες θα βολευτούν άνετα στα δερμάτινα καθίσματα (μπροστά είναι ηλεκτρικά, θερμαινόμενα) χωρίς να κάνουν παραχωρήσεις. Μας άρεσε η ηλεκτρική ρύθμιση τους η οποία γινόταν μέσω των σχετικών διακοπτών που σχηματίζουν το σχέδιο τους πάνω στις πόρτες.

Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C400e 4MATIC

Στα συν και η τεράστια πανοραμική οροφή με το ηλεκτρικό άνοιγα και το σκίαστρο η οποία ανεβάζει επίπεδα όχι μονο την αίσθηση ευρυχωρίας αλλάκαι την διάθεση των επιβατών. Η διαφορά εντοπίζεται στην χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ η οποία έχει μειωθεί στα 360 λίτρα από τα 455 λίτρα λόγω  του υβριδικού συτήματος. Το πορμπαγκάζ ανοίγει ηλεκτρικά διευκολύνοντας έτσι την φόρτωση των αντικειμένων.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC   
Στην «καρδιά» της Mercedes C 400 e συναντάμε ένα προηγμένο υβριδικό σύνολο το οποίο αποτελείται από ένα δίλιτρο, 4κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βερνζινοκινητήρα με απόδοση 252 ίππους στις 5.800 σ.α.λ. και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 129 ίππων, με την ροπή των 440 να εμφανίζεται από το...«μηδέν». Συνδυαστικά το plug-in υβριδικό σύνολο αποδίδει  381 άλογα με την ροπή να είναι στα 650 Nm. Υπάρχει για την τροφοδοτηση του μπαταρία 25,4 kWh η οποία προσφέρεi στο πρόγραμμα «EL» καθαρή ηλεκτρική αυτονομία σχεδόν 100 χιλιόμετρα.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Στην επιλογή «Βattery Hold», ο βενζινοκινητήρας κινεί αποκλειστικά την Mercedes C 400 e διατηρώντας σταθερό το πσσοστό φόρτισης της μπαταρίας. Εκτός από την εξωτερική φόρτιση υπάρχει μέσω των αλουμινένιων paddles πίσω από το τιμόνι η ένταση της ρύθμισης της τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας, Οι επιδόσεις είναι τουλάχιστον καταιγιστικές παρά το αυξημένο βάρος που ξεπερνάει τους 2 τόνους και φτάνει τα  2.130 κιλά.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Η κίνηση μεταφέρεται και στους 4 τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων. Στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, συναντάμε τον τυπικό επιλογέα για την κίνηση του αυτοκινήτου. Στο πάτημα του γκαζιού κολλάς στο κάθισμα αν και η στιβαρότητα της όλης κατασκευής σε ξεγελάει και δεν καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα πας.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Η νέα έκδοση της Mercedes C-Class χρειάζεται για τα  0-100 χλμ./ώρα μόνο 5,4 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα είναι στα 250 χλμ./ώρα. Και όλα αυτά με μέση κατανάλωση να ξεκινά από μόλις 0,6 λίτρα/100 χλμ. όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη, φτάνοντας στην επιλογή προγράμματος Hybrid τα 6 λίτρα/ 100 χλμ. H μέση κατανάλωση ενέργειας είναι στα 18,50 kWh/100 χλμ.με βάση μετρήσειςWLTP. Οι εκπομπέςς CO2 είναι στα 14 γρμ./χλμ.  

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC
Αν μη τι άλλο η οδική συμπεριφορά της Mercedes C 400 e είναι για σεμινάρια. Αυτό οφείλεται στην πρηγμένη αερανάρτηση και την τετρακίνηση. Είναι πραγματικά απολαυστική η οδήγηση της. Η ανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους  με αερανάρτηση πίσω, έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή την απόσταση από το έδαφος. ακόμη και όταν προσθέσεις παραπανήσιο βάρος.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Έχει σφιχτή ρύθμιση αλλά έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αντιλαμβάνεσαι τον δρόμο ακόμη και όταν περάσεις πάνω από κακοτράχαλο σημείο του οδοστρώματος. Σε σημείο μάλιστα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να «ζηλέψουν» και οι Γάλλοι οι οποίοι φτιάχνουν αναρτήσεις...μαγικά χαλιά.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Ποιότητα κύλισης που παίρνει άριστα. 'Ομως όταν έχεις 381 άλογα στην διάθεση σου είναι βέβαιο ότι θα τα χρησιμοποιήσεις όχι μόνο στον ανοιχτό δρόμο αλλά στα στροφιλίκια ακόμη και αν είναι κλeιστά. Ανεβάσαμε ρυθμούς και είδαμε ότι η προσαρμοστικότητα της ανάρτησης είναι άμεση. Σε συνδυασμό με το στιβαρό πλαίσιο και το εξιαρετικό σε πληροφόρηση σύστημα διεύθυνσης βλέπεις ότι τα περιθώρια πρόσυσης είναι μεγάλα και οι κλίσεις στις στροφές ελάχιστες.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Η  ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση 4MATIC κάνει θαύματα και μετατρέπει την  Mercedes C400e 4MATIC σε ένα αγωνιστικό sedan. Επιπλέον σοy δίνει την δυνατότητα να κινηθείς και σε ολισθηρά ή και ανώμαλα εδάφη με προσοχή βέβαια γιατί δε υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση από το έδαφος που θα σε βοηθούσε να αποφύγεις«τραυματισμούς» στον κάτω μέρος. Tα αεριζόμενα δισκόφρενα ακολουθούν την εξαιρετική οδική συμπεριφορά του «αστεράτου» αυτοκινήτου.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC

Για την φόρτιση 0-80% της μπαταρίας των 25 kWh, η οποία μπορεί να γίνει και σε DC φορτιστή 55 kW  χρειάζονται μόλις 30 λεπτά. Για το γέμισμα της σε φορτιστή 7.4 KW ο χρόνος αυξάνεται στις 3 ώρες.

Δοκιμάζουμε την νέα Mercedes C400e 4MATIC
Η νέα Mercedes C400e 4MATIC είναι ένα «αστεράτο» μοντέλο με αγωνιστική οδική συμπεριφορά, με προηγμένη υβριδική τεχνολογία η οποία προσφέρει μεγάλη αμνιγώς ηλεκτρική αυτονομία ειδικά όταν κινείσαι μέσσα στον αστικό κύκλο. Επιπλέον υπάρχουν όλα τα στοιχεία πολυτέλειας και τεχνολογικά καλούδια που περιμένεις από ένα μοντέλο της Mercedes.Το όνομα και μόνο- πέρα από την επιβλητική εμφάνιση -προσφέρει κύρος στον ιδοκτήτη της. Μάλιστα η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου μειώνει ιδιαίτερα το κόστος χρήσης. Όλα αυτά αντισταθμίζουν την τιμή αγοράς η οποία ξεκινά από τις 77800 ευρώ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 

MERCEDES
 |
MERCEDES C400E 4MATIC
 |
ΔΟΚΙΜΗ
 |
TEST DRIVE
 |
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ
