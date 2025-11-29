ΗΠΑ: Επίτροπoς της FDA συνδέει 10 θανάτους παιδιών με τα εμβόλια κατά Covid

«Οι θάνατοι ίσως οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 23:23 Πάτρα: Φραστική επίθεση στη βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου
29.11.25 , 23:11 Συνάντηση Ρούμπιο - Κούσνερ με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα
29.11.25 , 21:52 ΗΠΑ: Επίτροπoς της FDA συνδέει 10 θανάτους παιδιών με τα εμβόλια κατά Covid
29.11.25 , 21:41 Συνελήφθη επιχειρηματίας να τρέχει με 216 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης!
29.11.25 , 20:40 Σε «θέσεις μάχης» οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα
29.11.25 , 20:20 Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 36χρονος για τη χειροβομβίδα σε καφετέρια
29.11.25 , 18:17 BYD: Η γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025
29.11.25 , 18:16 Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του λέει ότι εκείνος οδηγούσε το supercar
29.11.25 , 17:22 Επίθεση ουκρανικών drones σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας
29.11.25 , 16:58 Πώς θα καταλάβεις πως τελικά δεν ταιριάζεις με τον σύντροφό σου
29.11.25 , 16:57 Λεσόρ: Το μήνυμά του μετά τη χειρουργική επέμβαση
29.11.25 , 16:31 Kύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι ισχυρίστηκε ο γνωστός δικηγόρος
29.11.25 , 16:02 'Εβρος: Προσπάθησαν να περάσουν 8.000 παράνομα εμβόλια από την Τουρκία
29.11.25 , 15:41 Κακοκαιρία Adel: Βούλιαξε Η Θάσος - Εικόνες Καταστροφής
29.11.25 , 15:36 Πέλλα: Αισιόδοξα νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Λουκία Παπαδάκη: Η ηλικία, ο σύντροφος και το διαζύγιο όταν ήταν έγκυος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία ΑP
Eμβόλια Κατά Covid
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Επίτροπος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μακάρι δήλωσε σήμερα πως στοιχεία δείχνουν πως 10 παιδιά πέθαναν εξαιτίας του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19.

«Ο Η5Ν5 θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία χειρότερη της Covid-19»

«Υπήρξαν, όπως φαίνεται, δέκα θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID», δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News, επικαλούμενος στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ των New York Times ανέφερε πως σε εσωτερικό υπόμνημά της η FDA κατέληξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν λόγω του εμβολιασμού τους κατά της COVID, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή.

Τα sms για τα εμβόλια κορωνοϊού της Pfizer «καίνε» τη Φον Ντερ Λάιεν

Το υπόμνημα, το οποίο έχει συντάξει ο κορυφαίος ιατρικός και επιστημονικός αξιωματούχος της FDA, Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες ούτε την κατάσταση της υγείας των παιδιών ούτε ποιων εταιρειών εμβόλια αφορά, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Πρασάντ χαρακτηρίζει το εύρημα «βαθιά αποκαλυπτικό» και ανακοινώνει σχέδια για ενίσχυση του ελέγχου των εμβολίων και τυχαίες έρευνες σε όλες τις υποομάδες.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει αλλάξει σημαντικά την κυβερνητική πολιτική για τα εμβόλια κατά της COVID, περιορίζοντας την πρόσβαση σ' αυτά στους ανθρώπους ηλικίας από 65 ετών και πάνω, καθώς και σε αυτούς με υποκείμενες νόσους.

Ο Κένεντι, ο οποίος υποστήριζε απόψεις κατά των εμβολίων καιρό πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κάνει υπουργό Υγείας, έχει επίσης συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει να αναθεωρήσει την εμβολιαστική πολιτική της χώρας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
 |
COVID -19
 |
ΕΜΒΟΛΙΟ
 |
ΗΠΑ
 |
FDA
 |
FDA (FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION)
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top