ΗΠΑ: Επίτροπoς της FDA συνδέει 10 θανάτους παιδιών με τα εμβόλια κατά Covid

Ο Επίτροπος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μακάρι δήλωσε σήμερα πως στοιχεία δείχνουν πως 10 παιδιά πέθαναν εξαιτίας του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19.

«Υπήρξαν, όπως φαίνεται, δέκα θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID», δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News, επικαλούμενος στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ των New York Times ανέφερε πως σε εσωτερικό υπόμνημά της η FDA κατέληξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν λόγω του εμβολιασμού τους κατά της COVID, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή.

Το υπόμνημα, το οποίο έχει συντάξει ο κορυφαίος ιατρικός και επιστημονικός αξιωματούχος της FDA, Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες ούτε την κατάσταση της υγείας των παιδιών ούτε ποιων εταιρειών εμβόλια αφορά, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Πρασάντ χαρακτηρίζει το εύρημα «βαθιά αποκαλυπτικό» και ανακοινώνει σχέδια για ενίσχυση του ελέγχου των εμβολίων και τυχαίες έρευνες σε όλες τις υποομάδες.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει αλλάξει σημαντικά την κυβερνητική πολιτική για τα εμβόλια κατά της COVID, περιορίζοντας την πρόσβαση σ' αυτά στους ανθρώπους ηλικίας από 65 ετών και πάνω, καθώς και σε αυτούς με υποκείμενες νόσους.

Ο Κένεντι, ο οποίος υποστήριζε απόψεις κατά των εμβολίων καιρό πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κάνει υπουργό Υγείας, έχει επίσης συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει να αναθεωρήσει την εμβολιαστική πολιτική της χώρας.