Συνάντηση Ρούμπιο - Κούσνερ με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η συνάντηση έρχεται την ώρα που η ουκρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Καταγράφεται έντονη διπλωματική κινητικότητα μετά το σχέδιο ειρήνης που παρουσίασε ο Τραμπ και το οποίο προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο, καθώς το αρχικό κείμενο φαινόταν να ευνοεί σημαντικά τη Ρωσία.

