Συνάντηση Ρούμπιο - Κούσνερ με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα

Έντονη διπλωματική κινητικότητα για το σχέδιο ειρήνης Τραμπ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 23:23 Πάτρα: Φραστική επίθεση στη βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου
29.11.25 , 23:11 Συνάντηση Ρούμπιο - Κούσνερ με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα
29.11.25 , 21:52 ΗΠΑ: Επίτροπoς της FDA συνδέει 10 θανάτους παιδιών με τα εμβόλια κατά Covid
29.11.25 , 21:41 Συνελήφθη επιχειρηματίας να τρέχει με 216 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης!
29.11.25 , 20:40 Σε «θέσεις μάχης» από αύριο οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα
29.11.25 , 20:20 Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 36χρονος για τη χειροβομβίδα σε καφετέρια
29.11.25 , 18:17 BYD: Η γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025
29.11.25 , 18:16 Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του λέει ότι εκείνος οδηγούσε το supercar
29.11.25 , 17:22 Επίθεση ουκρανικών drones σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας
29.11.25 , 16:58 Πώς θα καταλάβεις πως τελικά δεν ταιριάζεις με τον σύντροφό σου
29.11.25 , 16:57 Λεσόρ: Το μήνυμά του μετά τη χειρουργική επέμβαση
29.11.25 , 16:31 Kύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι ισχυρίστηκε ο γνωστός δικηγόρος
29.11.25 , 16:02 'Εβρος: Προσπάθησαν να περάσουν 8.000 παράνομα εμβόλια από την Τουρκία
29.11.25 , 15:41 Κακοκαιρία Adel: Βούλιαξε Η Θάσος - Εικόνες Καταστροφής
29.11.25 , 15:36 Πέλλα: Αισιόδοξα νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Λουκία Παπαδάκη: Η ηλικία, ο σύντροφος και το διαζύγιο όταν ήταν έγκυος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου ΑP
Ρούμπιο - Κούσνερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η συνάντηση έρχεται την ώρα που η ουκρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Καταγράφεται έντονη διπλωματική κινητικότητα μετά το σχέδιο ειρήνης που παρουσίασε ο Τραμπ και το οποίο προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο, καθώς το αρχικό κείμενο φαινόταν να ευνοεί σημαντικά τη Ρωσία.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ
 |
ΗΠΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
NEWPOST
 |
ΤΖΑΡΕΝΤ ΚΟΥΣΝΕΡ
 |
ΣΤΙΒ ΓΟΥΙΤΚΟΦ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top