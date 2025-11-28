Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας γιόρτασαν φέτος το αμερικάνικο Thanksgiving ή αλλιώς, την Ημέρα των Ευχαριστιών, στο πολυτελές σπίτι τους στο Ελληνικό.

Το ζευγάρι άνοιξε την εντυπωσιακή του κατοικία στους καλεσμένους του σε ένα δείπνο που απέδιδε τιμή στην αμερικανική παράδοση, ενώ παράλληλα διατηρούσε τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας. Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια σημαντική γιορτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την οποία οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να εκφράσουν ευγνωμοσύνη για τα αγαθά της χρονιάς, μοιράζονται το παραδοσιακό γεύμα με τη γαλοπούλα που βλέπουμε στις ταινίες και περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί. Αν και δεν αποτελεί ελληνικό έθιμο, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γιορτάζεται και στη χώρα μας, κυρίως από όσους έχουν δεσμούς με την Αμερική ή αγαπούν την εορταστική αυτή παράδοση.

Η κατοικία της οικογένειας Χρουσαλά – Πατίτσα στο Ελληνικό αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια τέτοια γιορτή. Το σπίτι, ήδη στολισμένο για τα Χριστούγεννα, ήταν σαν βγαλμένο από παραμύθι. Στο σαλόνι, το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με τις χρυσές και κόκκινες λεπτομέρειες κυριαρχούσε στο χώρο. Όλα ήταν προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: από τον φωτισμό και τη διακόσμηση των χώρων μέχρι το art de la table.

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα κομψό look, αποτελούμενο από μίνι μπεζ φούστα και μεταξωτό μωβ πουκάμισο, που συνδύαζε άνεση και στιλ. Οι μπεζ γόβες ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της. Η Μαριέττα άλωστε, είναι μία από τις πιο σικάτες παρουσίες της ελληνικής showbiz. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν καλές φίλες του ζευγαριού, όπως η Σούλια Λιάκου και η Ασπασία Σομέλ, οι οποίες μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Πέρα από το εορταστικό τραπέζι, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και την πιο χαλαρή πλευρά της βραδιάς στο ιδιωτικό γήπεδο μπάσκετ του σπιτιού.

Δες φωτογραφίες από τη βραδιά:

Η Μαριέττα Χρουσαλά είναι παντρεμένη με τον εφοπλιστή Λέοντα Πατίτσα από τον Ιούνιο του 2010 και έχουν αποκτήσει μαζι τρία παιδιά: την Μάργκω (24 Οκτωβρίου 2012), τον Σπύρο (4 Μαρτίου 2015) και τον Κωνσταντίνο (6 Ιανουαρίου 2018). Η φετινή γιορτή των Ευχαριστιών ήταν μια ακόμη αφορμή για το ζευγάρι να μοιραστεί όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια.