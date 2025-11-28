Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό

Δες το εσωτερικό γήπεδο μπάσκετ στη βίλα τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 19:12 Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup
28.11.25 , 19:00 Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις
28.11.25 , 19:00 BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων
28.11.25 , 18:35 Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»
28.11.25 , 18:31 Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;
28.11.25 , 18:15 Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!
28.11.25 , 18:10 O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
28.11.25 , 18:00 Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου
28.11.25 , 17:42 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
28.11.25 , 17:20 Νίκαια Βιθυνίας: Η κοινή προσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη
28.11.25 , 17:15 «Συμφοιτητές»: Ο guest Νικόλας Βαφειάδης και το «What if» στις ζωές τους!
28.11.25 , 16:49 Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
28.11.25 , 16:33 GNTM 2025 - Makeover και κλάματα πάνε πακέτο: «Οι άλλοι πρέπει να τρέμουν!»
28.11.25 , 16:17 Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη
28.11.25 , 15:54 Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χρουσαλά: Γιόρτασε Το Thanksgiving Στο Πολυτελές Σπίτι Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας γιόρτασαν φέτος το αμερικάνικο Thanksgiving ή αλλιώς, την Ημέρα των Ευχαριστιών, στο πολυτελές σπίτι τους στο Ελληνικό.

Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

Το ζευγάρι άνοιξε την εντυπωσιακή του κατοικία στους καλεσμένους του σε ένα δείπνο που απέδιδε τιμή στην αμερικανική παράδοση, ενώ παράλληλα διατηρούσε τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας. Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια σημαντική γιορτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την οποία οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να εκφράσουν ευγνωμοσύνη για τα αγαθά της χρονιάς, μοιράζονται το παραδοσιακό γεύμα με τη γαλοπούλα που βλέπουμε στις ταινίες και περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί. Αν και δεν αποτελεί ελληνικό έθιμο, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γιορτάζεται και στη χώρα μας, κυρίως από όσους έχουν δεσμούς με την Αμερική ή αγαπούν την εορταστική αυτή παράδοση.

Η κατοικία της οικογένειας Χρουσαλά – Πατίτσα στο Ελληνικό αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια τέτοια γιορτή. Το σπίτι, ήδη στολισμένο για τα Χριστούγεννα, ήταν σαν βγαλμένο από παραμύθι. Στο σαλόνι, το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με τις χρυσές και κόκκινες λεπτομέρειες κυριαρχούσε στο χώρο. Όλα ήταν προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: από τον φωτισμό και τη διακόσμηση των χώρων μέχρι το art de la table.

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα κομψό look, αποτελούμενο από μίνι μπεζ φούστα και μεταξωτό μωβ πουκάμισο, που συνδύαζε άνεση και στιλ. Οι μπεζ γόβες ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της. Η Μαριέττα άλωστε, είναι μία από τις πιο σικάτες παρουσίες της ελληνικής showbiz. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν καλές φίλες του ζευγαριού, όπως η Σούλια Λιάκου και η Ασπασία Σομέλ, οι οποίες μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Πέρα από το εορταστικό τραπέζι, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και την πιο χαλαρή πλευρά της βραδιάς στο ιδιωτικό γήπεδο μπάσκετ του σπιτιού.

Δες φωτογραφίες από τη βραδιά:

Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό

Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό

Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό

χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά είναι παντρεμένη με τον εφοπλιστή Λέοντα Πατίτσα από τον Ιούνιο του 2010 και έχουν αποκτήσει μαζι τρία παιδιά: την Μάργκω (24 Οκτωβρίου 2012), τον Σπύρο (4 Μαρτίου 2015) και τον Κωνσταντίνο (6 Ιανουαρίου 2018). Η φετινή γιορτή των Ευχαριστιών ήταν μια ακόμη αφορμή για το ζευγάρι να μοιραστεί όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top