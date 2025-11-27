Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο

«Μου άφησε μια πικρύλα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 15:07 Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο Καφέ της Χαράς με εγκλώβισε
27.11.25 , 14:58 Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
27.11.25 , 14:49 Ρόδος θάνατος στρατιώτη: Ζητά απαντήσεις η οικογένεια του 19χρονου
27.11.25 , 14:47 Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών
27.11.25 , 14:45 Πώς έμαθε ο πατέρας των παιδιών ότι ασελγεί πάνω τους ο θείος τους
27.11.25 , 14:41 Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!
27.11.25 , 14:38 Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
27.11.25 , 14:23 Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
27.11.25 , 14:13 First Dates - Sneak preview: Ο Παύλος δε ρίχνει τα standards του
27.11.25 , 14:12 Θες να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα; - Το κόλπο με το ξύδι!
27.11.25 , 14:05 Δανάη Επιθυμιάδη: Ο σύντροφός της & το cast του «Τιμωρού» στην πρεμιέρα της
27.11.25 , 13:51 «Ο εγκέφαλος έχει 5 "εποχές"», λένε οι επιστήμονες - Τι έδειξε νέα μελέτη
27.11.25 , 13:35 «Φαντάσματα»: Ο Άρης Τρουπάκης εξηγεί γιατί είπε το μεγάλο “ναι” στη σειρά
27.11.25 , 13:29 Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση: Ο σύζυγος, τα παιδιά και το όνομά της
27.11.25 , 13:28 Μητσοτάκης: «Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες»
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Ο Snik περιμένει το πρώτο του παιδί - Έγκυος η σύντροφός του
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Ναταλία αποχωρησε από τη Φάρμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ναταλία ήταν η παίκτρια που αποχώρησε στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της Φάρμας, ύστερα από μια απαιτητική μονομαχία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου εμφανίστηκε στο Breakfast@Star, με νέο εντυπωσιακό look – καρέ μαλλιά – και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της, τα δύσκολα συναισθήματα αλλά και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μέσα στο παιχνίδι.

Νέο look για τη Ναταλία μετά την αποχώρηση από τη Φάρμα

Νέο look για τη Ναταλία μετά την αποχώρηση από τη Φάρμα

«Νιώθω σαν να βγήκα μετά από δύο χρόνια»

Φανερά χαλαρή αλλά και φορτισμένη από όσα έζησε, η Ναταλία καλημέρισε τους παρουσιαστές με χαμόγελο.

«Είμαι πολύ καλά, ξεκουράζομαι… Νιώθω λες και έχω να ζήσω δύο χρόνια έξω», είπε, περιγράφοντας την αίσθηση επιστροφής στην καθημερινότητα.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Το πρώτο πράγμα που έκανε; «Ένα κανονικό μπάνιο! Και μετά… τα νύχια μου. Μου είχαν λείψει όλα αυτά», παραδέχτηκε με χιούμορ.

Τι της λείπει από μέσα στη Φάρμα;

Παρά τη δυσκολία των συνθηκών, η Ναταλία αποκάλυψε ότι νοσταλγεί τις δοκιμασίες: «Μου λείπει η δράση, οι αποστολές. Ήταν μια γλυκιά εμπειρία, παρόλο που στο τέλος μου άφησε μια πικρύλα».

Και η «πικρύλα» αυτή είχε λόγο και ονοματεπώνυμα.

Τα σχέδια της Ναταλίας μετά την αποχώρηση από τη Φάρμα

Τα σχέδια της Ναταλίας μετά την αποχώρηση από τη Φάρμα

«Απογοητεύτηκα από κάποιους ανθρώπους. Δε μου άρεσε η στάση του Αντρέα»

Χωρίς να κρύψει λόγια, αναφέρθηκε σε συμπεριφορές που την ξάφνιασαν: «Απογοητεύτηκα γιατί είδα δύο διαφορετικούς χαρακτήρες σε κάποια άτομα… Δε μου άρεσε καμιά φορά η στάση του Αντρέα. Με υποστήριζε, ναι, αλλά υπήρχαν στιγμές που με προβλημάτιζε».

Το ξέσπασμα: «Είστε ζώα!» – Πώς το σχολίασε σήμερα;

Στην πρωινή εκπομπή του Star προβλήθηκε το στιγμιότυπο όπου η Ναταλία, σε ένταση, αποκάλεσε δύο συμπαίκτες «ζώα». Στην εκπομπή εξήγησε: «Δεν είμαι χαρούμενη που το είπα, αλλά εκείνη τη στιγμή η συμπεριφορά τους μου έμοιαζε άγρια. Γιώργος και Δημήτρης χοροπηδούσαν, πανηγύριζαν σαν να είχαν βγάλει τον μεγαλύτερο εχθρό από το παιχνίδι».

Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»

Τόνισε, όμως, ότι θεωρεί φυσιολογικό να υποστηρίζει κάποιος τον παίκτη που θέλει: «Άλλο να χαίρεσαι… κι άλλο να ξεφεύγεις».

Ο Βάγγος και η φιλία που σχολιάστηκε

Η σχέση της με τον Βάγγο συζητήθηκε πολύ και εκτός παιχνιδιού. Η ίδια, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη: «Ήμασταν κοντά γιατί ταιριάξαν οι χαρακτήρες μας από την πρώτη μέρα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ζευγάρι είναι μια καλή, αληθινή φιλία. Και απ’ έξω όλοι αυτό είδαν».

Παραδέχτηκε επίσης ότι κάποιοι ίσως στόχευαν να «χτυπήσουν» ψυχολογικά τον Βάγγο μέσω της δικής της αποχώρησης.

Τα πλάνα της έξω από το παιχνίδι

Τώρα που επέστρεψε στην κανονικότητα, η Ναταλία έχει ξεκάθαρο στόχο: «Χορός, χορός, δουλειά. Θέλω να συνεχίσω με ό,τι με γεμίζει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top