Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο

Η Ναταλία ήταν η παίκτρια που αποχώρησε στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της Φάρμας, ύστερα από μια απαιτητική μονομαχία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου εμφανίστηκε στο Breakfast@Star, με νέο εντυπωσιακό look – καρέ μαλλιά – και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της, τα δύσκολα συναισθήματα αλλά και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μέσα στο παιχνίδι.

Νέο look για τη Ναταλία μετά την αποχώρηση από τη Φάρμα

«Νιώθω σαν να βγήκα μετά από δύο χρόνια»

Φανερά χαλαρή αλλά και φορτισμένη από όσα έζησε, η Ναταλία καλημέρισε τους παρουσιαστές με χαμόγελο.

«Είμαι πολύ καλά, ξεκουράζομαι… Νιώθω λες και έχω να ζήσω δύο χρόνια έξω», είπε, περιγράφοντας την αίσθηση επιστροφής στην καθημερινότητα.

Το πρώτο πράγμα που έκανε; «Ένα κανονικό μπάνιο! Και μετά… τα νύχια μου. Μου είχαν λείψει όλα αυτά», παραδέχτηκε με χιούμορ.

Τι της λείπει από μέσα στη Φάρμα;

Παρά τη δυσκολία των συνθηκών, η Ναταλία αποκάλυψε ότι νοσταλγεί τις δοκιμασίες: «Μου λείπει η δράση, οι αποστολές. Ήταν μια γλυκιά εμπειρία, παρόλο που στο τέλος μου άφησε μια πικρύλα».

Και η «πικρύλα» αυτή είχε λόγο και ονοματεπώνυμα.

Τα σχέδια της Ναταλίας μετά την αποχώρηση από τη Φάρμα

«Απογοητεύτηκα από κάποιους ανθρώπους. Δε μου άρεσε η στάση του Αντρέα»

Χωρίς να κρύψει λόγια, αναφέρθηκε σε συμπεριφορές που την ξάφνιασαν: «Απογοητεύτηκα γιατί είδα δύο διαφορετικούς χαρακτήρες σε κάποια άτομα… Δε μου άρεσε καμιά φορά η στάση του Αντρέα. Με υποστήριζε, ναι, αλλά υπήρχαν στιγμές που με προβλημάτιζε».

Το ξέσπασμα: «Είστε ζώα!» – Πώς το σχολίασε σήμερα;

Στην πρωινή εκπομπή του Star προβλήθηκε το στιγμιότυπο όπου η Ναταλία, σε ένταση, αποκάλεσε δύο συμπαίκτες «ζώα». Στην εκπομπή εξήγησε: «Δεν είμαι χαρούμενη που το είπα, αλλά εκείνη τη στιγμή η συμπεριφορά τους μου έμοιαζε άγρια. Γιώργος και Δημήτρης χοροπηδούσαν, πανηγύριζαν σαν να είχαν βγάλει τον μεγαλύτερο εχθρό από το παιχνίδι».

Τόνισε, όμως, ότι θεωρεί φυσιολογικό να υποστηρίζει κάποιος τον παίκτη που θέλει: «Άλλο να χαίρεσαι… κι άλλο να ξεφεύγεις».

Ο Βάγγος και η φιλία που σχολιάστηκε

Η σχέση της με τον Βάγγο συζητήθηκε πολύ και εκτός παιχνιδιού. Η ίδια, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη: «Ήμασταν κοντά γιατί ταιριάξαν οι χαρακτήρες μας από την πρώτη μέρα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ζευγάρι είναι μια καλή, αληθινή φιλία. Και απ’ έξω όλοι αυτό είδαν».

Παραδέχτηκε επίσης ότι κάποιοι ίσως στόχευαν να «χτυπήσουν» ψυχολογικά τον Βάγγο μέσω της δικής της αποχώρησης.

Τα πλάνα της έξω από το παιχνίδι

Τώρα που επέστρεψε στην κανονικότητα, η Ναταλία έχει ξεκάθαρο στόχο: «Χορός, χορός, δουλειά. Θέλω να συνεχίσω με ό,τι με γεμίζει».

