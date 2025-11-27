Μητσοτάκης: «Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες»

Πολιτικη
Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: «Σημαντική τομή που έρχεται από κεντροδεξιά κυβέρνηση»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πολύ σημαντική ατζέντα συνεδρίασε σήμερα (27/11) το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αναφέρεται στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, στην επιστροφή ενοικίου, στις συλλογικές συμβάσεις, στις αλλαγές στο Κτηματολόγιο αλλά και στις φοροελαφρύνσεις.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

«Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική τομή η οποία απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων αναβαθμίζοντας στην πράξη τη συνεργασία των κοινωνικών ετέρων. Είναι μια κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου. Θέλω να θυμίσω ότι ο στόχος τον οποίο έχει θέσει η ΕΕ είναι το 80% των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το 2030. Εμείς είμαστε σε ένα ποσοστό πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου οπότε σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Και να τονίσω επίσης ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία, η οποία θέτει άλλους κανόνες στην αγορά, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους, σταθερότητα και με σαφείς ορίζοντες στους εργοδότες και είναι και μια διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλήσεις και κοινωνική συνοχή. Και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτή η τομή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στη συμφωνία που υπέγραψαν χθες το υπουργείο Εργασίας και οι Κοινωνικοί Εταίροι.

Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

«Από εδώ και στο εξής, κυρία υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά: η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η παραγωγικότητα, γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή μάλιστα συμπίπτει και με τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρό του την βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε ότι για έκτη χρονιά φέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. «Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019. Ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες» είπε.

Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!

Φοροελαφρύνσεις 

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν αλλά και στα μέτρα άμεσης βελτίωσης μισθών και συντάξεων. «Επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» τόνισε και συμπλήρωσε: «είναι προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν το σύνολο των πολιτών. Δίνουν όμως μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Και βέβαια μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση να επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή, ότι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς το φόρο εισοδήματος. Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Και βέβαια όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά 2 μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται όμως και τα εισοδήματα από 40 έως 60.000, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός οι πολίτες θα δουν τις αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σημείωσε ότι ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, τα Σώματα Ασφαλείας και παράλληλα ενισχύονται οι συνταξιούχοι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Επιστροφή Ενοικίου

Για το πρόβλημα της στέγης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα πληρωθεί αύριο Παρασκευή η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και «μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

«Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μειώνουμε με τον προϋπολογισμό και το φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ περιορίζουμε στο μισό και στη συνέχεια καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης: 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος και μέτρα για στεγαστικό

Κτηματολόγιο και Κληρονομικό Δίκαιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο δίνοντας έμφαση στην μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

«Όχι μόνο δεν πατάμε φρένο, αλλά επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις. Το νέο νομοσχέδιο για τις Πολεοδομίες που είχαν βαθμολογήσει με 3,4 στα 10 έδειχνε πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες τη διαδικασία έκδοσης μιας άδειας, και παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την έκδοση από την αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο. Θέλουμε one-stop shop για κάθε ακίνητο».

Επίσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η δεύτερη πιο σημαντική μεταρρύθμιση είναι το κληρονομικό δίκαιο και έχουμε διατάξεις αμετάβλητες για πολλά χρόνια. Πολλές καινοτομίες που θα παρουσιαστούν: η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, η αναγνώριση δικαιωμάτων στους συντρόφους και οι ψηφιακές διαδικασίες για να εκλείψουν καθυστερήσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αναπτυξιακή διάσταση. Θα επαναλάβω ότι όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να δει τη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δώσουμε μάχη με το βαθύ κράτος και θα την κερδίσουμε».

