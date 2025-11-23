Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) το εκλογικό του δικαίωμα στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο Πνευματικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων λίγο μετά τις 18:00, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και υποστηρικτές της ΝΔ που βρίσκονταν εκεί για τη διαδικασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ / Eurokinissi

O γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος, στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ / Eurokinissi

Μπαίνοντας στη γραμματεία, σχολίασε χαμογελώντας πως «οι κάλπες έχουν γεμίσει», σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή 122.000 πολιτών, τονίζοντας ότι πολλοί συμμετείχαν για πρώτη φορά, όπως είπε.

«Η ΝΔ αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Είναι η μόνη παράταξη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στους πολίτες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεγάλη μεσαία τάξη που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας με μέτρα στήριξης. Κάποια από τα οποία θα αρχίσουν υλοποιούνται από αύριο όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες».

​Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) καθώς και της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, η συμμετοχή των μελών κρίνεται μεγάλη. Όπως επισημαίνουν τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, τόσο στα φυσικά εκλογικά κέντρα όσο και στο πεδίο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 19:00.