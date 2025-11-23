Εσωκομματικές εκλογές σήμερα στη ΝΔ ενόψει Συνεδρίου

Πού θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

εσωκομματικές εκλογές ΝΔ
Εσωκομματικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή προέδρων ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος. 

Παραιτήθηκε από γραμματέας της ΝΔ η Μαρία Συρεγγέλα

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Μητσοτάκης: 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος και μέτρα για στεγαστικό

 

ΝΔ:  Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ «ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται από το πρωί οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος σε όλη την επικράτεια».

Αναφέρει επίσης στην ανακοίνωση ότι 122.546 ενεργά μέλη της Παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο Τακτικό Συνέδριό της.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η ΝΔ υπενθυμίζει επίσης ότι «είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων και συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες».

 

