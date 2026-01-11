Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιεί ότι αν δεχθεί επίθεση θα πλήξει αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να «σπείρουν χάος και αταξία» στο Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι υποκινούν «ταραχές», ενώ κάλεσε τους Ιρανούς να κρατήσουν αποστάσεις από τους «ταραξίες και τους τρομοκράτες».

Αύξηση του απολογισμού των νεκρών

Τρεις ισραηλινές πηγές είχαν επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, αν και δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει αυτό πρακτικά.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο στρατός δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα.

Οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν είναι περιορισμένες καθώς στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο Ίντερνετ από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Από την πλευρά της η οργάνωση Hrana, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ανέφερε στον ιστότοπό της ότι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 116 άνθρωποι, εκ των οποίων 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

«Παιχνίδι αντοχής»

Χθες Σάββατο, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙA, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Εξάλλου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε χθες την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής».

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρι τα κυβερνητικά στελέχη του Ιράν είτε να διαφύγουν είτε να αλλάξουν πλευρά. Από την άλλη, οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις προτού οι ΗΠΑ βρουν δικαιολογία για να παρέμβουν, εξήγησε ο ίδιος.

Το Ισραήλ δεν έχει εκφράσει την πρόθεση να εμπλακεί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συνέπειες θα είναι φρικτές, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ.

