Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ

«Θα χτυπήσουμε το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.01.26 , 20:13 «Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες - κτηνοτρόφους την Τρίτη
11.01.26 , 18:42 Χειροπέδες σε τρεις μοτοσικλετιστές για κόντρες και σούζες
11.01.26 , 18:10 TOYOTA GAZOO Racing: Αλλάζει το όνομά της σε «GAZOO Racing»
11.01.26 , 17:43 Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
11.01.26 , 17:40 Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
11.01.26 , 17:34 Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ
11.01.26 , 17:23 Τραμπ προς Κούβα: Κάντε συμφωνία μαζί μας πριν να είναι πολύ αργά
11.01.26 , 17:17 Η Σονάτα του Σεληνόφωτος στο θέατρο Ολυμπία
11.01.26 , 16:42 Το TractioN στην παρουσίαση του ημερολόγιου της Pirelli 2026!
11.01.26 , 16:13 Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού με τους αγρότες η κυβέρνηση
11.01.26 , 15:56 Τούνη: Στο νοσοκομείο ο γιος της – «Ακύρωσα το πάρτι του, προέχει η υγεία»
11.01.26 , 15:42 Τραγωδία Στην Κολομβία: Συνετρίβη Αεροσκάφος - Έξι Νεκροί
11.01.26 , 15:29 Λάρισα: Νεκρός 55χρονος που κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί
11.01.26 , 14:41 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της έγινε έξι μηνών – Η τρυφερή ανάρτηση
11.01.26 , 14:13 Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιεί ότι αν δεχθεί επίθεση θα πλήξει αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης. 

Τραμπ: Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, έτοιμες οι ΗΠΑ να βοηθήσουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών. 

Χθες Σάββατο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές. 

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές. 

Σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να «σπείρουν χάος και αταξία» στο Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι υποκινούν «ταραχές», ενώ κάλεσε τους Ιρανούς να κρατήσουν αποστάσεις από τους «ταραξίες και τους τρομοκράτες».

«Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας

Αύξηση του απολογισμού των νεκρών

Τρεις ισραηλινές πηγές είχαν επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, αν και δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει αυτό πρακτικά. 

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο στρατός δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα.

Οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν είναι περιορισμένες καθώς στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο Ίντερνετ από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks. 

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών». 

Από την πλευρά της η οργάνωση Hrana, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ανέφερε στον ιστότοπό της ότι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 116 άνθρωποι, εκ των οποίων 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. 

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

«Παιχνίδι αντοχής»

Χθες Σάββατο, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙA, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». 

Εξάλλου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. 

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε χθες την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής».

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρι τα κυβερνητικά στελέχη του Ιράν είτε να διαφύγουν είτε να αλλάξουν πλευρά. Από την άλλη, οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις προτού οι ΗΠΑ βρουν δικαιολογία για να παρέμβουν, εξήγησε ο ίδιος.  

Το Ισραήλ δεν έχει εκφράσει την πρόθεση να εμπλακεί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συνέπειες θα είναι φρικτές, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top