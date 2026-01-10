«Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας

Ο Ρεζά Παχλαβί θέλει να καθίσει στον Θρόνο του Παγωνιού

«Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας
Ρεζά Παχλαβί
Για δεκαετίες έμοιαζε με φάντασμα της ιστορίας του Ιράν. Σήμερα, όμως, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, δηλώνει ανοιχτά ότι «ετοιμάζεται να επιστρέψει» και καλεί τους Ιρανούς σε γενική απεργία, κατάληψη πόλεων και κλιμάκωση της εξέγερσης, την ώρα που το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης τρίζει επικίνδυνα.

Ο διάδοχος της δυναστείας Παχλαβί ήταν μόλις 17 ετών όταν το 1979 η Ισλαμική Επανάσταση ανέτρεψε τον πατέρα του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, στέλνοντας την οικογένεια στην εξορία και θάβοντας –φαινομενικά οριστικά– το όνειρο επιστροφής στον θρυλικό Θρόνο του Παγωνιού. Σχεδόν μισό αιώνα μετά, στα 65 του χρόνια, ο Ρεζά Παχλαβί θεωρεί ότι οι συνθήκες δεν ήταν ποτέ πιο ευνοϊκές.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

ΙΡΑΝ
NEWPOST
ΡΕΖΑ ΠΑΧΛΑΒΙ
