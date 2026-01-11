Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 2017 στο Β' Νεκροταφείο της Αθήνας, έχουμε μια σημαντική δικαστική εξέλιξη.

Η δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η άτυχη Δώρα είχε πάει στο νεκροταφείο να ανάψει ένα κερί, το καντηλάκι σε τάφο φιλικού της προσώπου και βρήκε τραγικό θάνατο. Είχε δεχθεί 14 μαχαιριές από έναν άνδρα που πήγε να της πάρει την τσάντα και να τη ληστέψει για 5 ευρώ.

Ο 66χρονος σήμερα δράστης, καταδικάστηκε σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ληστεία, και δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Όμως, η οικογένειά της δεν σταμάτησε την έρευνα και τον αγώνα της.

Ο δήμος Αθηναίων καλείται να αποζημιώσει τον πατέρα της Δώρας Ζέμπερη

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας με τον συνήγορο του είχαν κάνει αγωγή στον Δήμο Αθηναίων για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο νεκροταφείο καθώς ήταν χώρος που ανήκει στην ιδιοκτησία του δήμου.

Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα της Δώρας Ζέμπερη, Απόστολο Λύτρα, βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και θα δοθούν πάνω από 80.000 ευρώ συν τους τόκους στον πατέρα της άτυχης Δώρας.

Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο χρόνος έχει σταματήσει με τον θάνατο του παιδιού του, όμως, έστω και αυτή η εξέλιξη ειναι μια μικρή δικαίωση.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι υπήρχε ευθύνη και των αρμοδίων του χώρου του νεκροταφείου διότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας. Εξεδόθη η απόφαση του δικαστηρίου που αποζημιώνει τον πατέρα της Δώρας με το ποσό των 80.000 ευρώ συν τους τόκους όλων αυτών των ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου σε 150.000 ευρώ», δήλωσε στο Star ο Απόστολος Λύτρας.