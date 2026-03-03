Το δίκτυο της Τεχεράνης στην Αθήνα

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο με ανησυχητική συνέπεια χαρτογραφούν οι ελληνικές αρχές Ασφαλείας. Πρόκειται για ένα δίκτυο στρατολόγησης και καθοδήγησης, με επίκεντρο την Τεχεράνη, που φέρεται να αξιοποιεί άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων για επιχειρήσεις εναντίον δυτικών και ισραηλινών στόχων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η Τεχεράνη φαίνεται να στρατολογεί άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων για να χτυπήσει δυτικούς και ισραηλινούς στόχους.
Όλα ξεκίνησαν το 2023. Τότε, δύο άνδρες από το Πακιστάν συνελήφθησαν καθώς σχεδίαζαν αιματηρό χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο «εγκέφαλος» βρισκόταν στο Ιράν και τους καθοδηγούσε βήμα-βήμα μέσω εφαρμογών.
Από τότε, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στην κατασκοπεία:
- Ο Αζέρος που συνελήφθη στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε δολοφονίες Ισραηλινών επιχειρηματιών.
- Ο άλλος Αζέρος που πιάστηκε στα Χανιά τον περασμένο Ιούνιο, να φωτογραφίζει τη βάση της Σούδας από το ίδιο σημείο που εντοπίστηκε ο τωρινός ύποπτος.
- Ο Γεωργιανός-Αζέρος που εντοπίστηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Αυτό που προκαλεί δέος είναι το κοινό «δρομολόγιο». Και οι τρεις τελευταίοι ύποπτοι, που εντόπισε η ΕΥΠ αν και εμφανίζονταν ως τουρίστες, χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους: μετρητά για να μην αφήνουν ίχνη, συγκεκριμένα ξενοδοχεία και βίλες με «πιάτο» τη Σούδα, κοινά δίκτυα επαφών.
Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του StarΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.