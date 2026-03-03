Το δίκτυο της Τεχεράνης στην Αθήνα

Οι 3 «σκιές» της Σούδας και της Κύπρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 21:59 Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones
03.03.26 , 21:39 Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο
03.03.26 , 21:35 MasterChef 2026: Το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας της μπλε μπριγάδας!
03.03.26 , 21:30 Στέφανος Μιχαήλ: «Φοβάμαι μην έχουμε αντίδραση από Τουρκία»
03.03.26 , 21:12 Το δίκτυο της Τεχεράνης στην Αθήνα
03.03.26 , 20:51 VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026»
03.03.26 , 20:44 Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου
03.03.26 , 20:29 Βασάλος: «Ο Αλεξάνδρου με καθύβρισε, τώρα ανεβάζει βίντεο με την Ελληνίδου»
03.03.26 , 20:11 Κύπρος: Γιατί το χτύπημα έγινε στη βάση στο Ακρωτήρι - Oι λόγοι
03.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Πολύ δύσκολα τα «Αντίθετα» για τη Ράνια - Για εσένα;
03.03.26 , 19:36 Κύπρος: Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει πλοίο, ελικόπτερα και drones
03.03.26 , 19:10 ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
03.03.26 , 19:08 Μελίνα Νικολαΐδη: Εντυπωσιάζει με τη φωνή της η κόρη της Δέσποινας Βανδή
03.03.26 , 18:57 Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με σφοδρότητα το Ιράν
03.03.26 , 18:37 Citroёn C3: Σαρώνει στις πωλήσεις στην Ελλάδα
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελληνικές αρχές Ασφαλείας εντοπίζουν δίκτυο στρατολόγησης από την Τεχεράνη για επιθέσεις κατά δυτικών και ισραηλινών στόχων.
  • Το δίκτυο χρησιμοποιεί άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων, με πρώτο περιστατικό το 2023 και σύλληψη Πακιστανών για σχεδιασμό επίθεσης σε εβραϊκό εστιατόριο.
  • Στην Κύπρο και τα Χανιά συνελήφθησαν Αζέροι ύποπτοι για κατασκοπεία και προετοιμασία δολοφονιών Ισραηλινών επιχειρηματιών.
  • Οι ύποπτοι ακολουθούν κοινές μεθόδους, όπως η χρήση μετρητών και συγκεκριμένων καταλυμάτων κοντά στη Σούδα.

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο με ανησυχητική συνέπεια χαρτογραφούν οι ελληνικές αρχές Ασφαλείας. Πρόκειται για ένα δίκτυο στρατολόγησης και καθοδήγησης, με επίκεντρο την Τεχεράνη, που φέρεται να αξιοποιεί άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων για επιχειρήσεις εναντίον δυτικών και ισραηλινών στόχων. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η Τεχεράνη φαίνεται να στρατολογεί άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων για να χτυπήσει δυτικούς και ισραηλινούς στόχους. 

Όλα ξεκίνησαν το 2023. Τότε, δύο άνδρες από το Πακιστάν συνελήφθησαν καθώς σχεδίαζαν αιματηρό χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο «εγκέφαλος» βρισκόταν στο Ιράν και τους καθοδηγούσε βήμα-βήμα μέσω εφαρμογών. 

Το δίκτυο της Τεχεράνης στην Αθήνα: Οι 3 «σκιές» της Σούδας και της Κύπρου

Από τότε, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στην κατασκοπεία:  

  1. Ο Αζέρος που συνελήφθη στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε δολοφονίες Ισραηλινών επιχειρηματιών. 
  2. Ο άλλος Αζέρος που πιάστηκε στα Χανιά τον περασμένο Ιούνιο, να φωτογραφίζει τη βάση της Σούδας από το ίδιο σημείο που εντοπίστηκε ο τωρινός ύποπτος. 
  3. Ο Γεωργιανός-Αζέρος που εντοπίστηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.  

Αυτό που προκαλεί δέος είναι το κοινό «δρομολόγιο». Και οι τρεις τελευταίοι ύποπτοι, που εντόπισε η ΕΥΠ αν και εμφανίζονταν ως τουρίστες, χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους: μετρητά για να μην αφήνουν ίχνη, συγκεκριμένα ξενοδοχεία και βίλες με «πιάτο» τη Σούδα, κοινά δίκτυα επαφών. 

Υποθέσεις κατασκοπείας σε Ελλάδα και Κύπρο

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΣΟΥΔΑ
 |
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top