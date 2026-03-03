VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026»

Τα μοντέλα που διακρίθηκαν και οι κατηγορίες

VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος Volkswagen κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στην 50ή επετειακή διοργάνωση της ψηφοφορίας «Best Cars» του γερμανικού περιοδικού auto motor und sport, αποσπώντας 10 πρώτες θέσεις σε 25 κατηγορίες και συνολικά 28 θέσεις βάθρου. Η επίδοση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη παρουσία του Ομίλου στον θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μαρκών του και την ισχυρή απήχηση των μοντέλων του στο ευρωπαϊκό κοινό. 

Στη γενική κατάταξη, η Volkswagen κατέκτησε τρεις πρώτες θέσεις: με το Polo στην κατηγορία Μικρών Αυτοκινήτων, με το νέο T-Roc στην κατηγορία Μικρών SUV και με το ID. Buzz στην κατηγορία Vans μέσω της μάρκας Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Η Porsche επικράτησε σε δύο κατηγορίες με το 911, ενώ η Audi κατέκτησε την πρώτη θέση στα Compact SUVs με το Q3. 

VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026» 

Στην ειδική κατάταξη μη γερμανικών μαρκών, η Skoda αναδείχθηκε η πλέον επιτυχημένη μάρκα, με τρεις πρώτες θέσεις για τα Octavia (Μικρομεσαία κατηγορία), Kamiq (Μικρά SUV) και Kodiaq (Μεγάλα SUV). Η Bentley κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία Luxury Class με την Continental GT. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει το εύρος και την ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου του Ομίλου, από τις μικρές κατηγορίες έως τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων και πολυτελείας. 

VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026» 

Συνολικά, περίπου 95.000 αναγνώστες συμμετείχαν στο «Best Cars 2026», καθιστώντας το τη μεγαλύτερη ψηφοφορία αναγνωστών αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Ο θεσμός ξεκίνησε το 1976 με τον τίτλο «The Best Cars in the World», με 60 μοντέλα σε έξι κατηγορίες. Στη φετινή, 50ή διοργάνωση, συμμετείχαν 480 μοντέλα σε 13 κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία υφίσταται γενική κατάταξη για όλες τις μάρκες, καθώς και ξεχωριστή ειδική κατάταξη μη γερμανικών μαρκών. 

Το θετικό αποτέλεσμα για τις μάρκες του Volkswagen Group αποτελεί φυσική συνέχεια της εντατικής προϊοντικής στρατηγικής, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος Volkswagen έχει ανανεώσει σε βάθος το χαρτοφυλάκιό του σε όλες τις μάρκες και σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης, λανσάροντας περίπου 60 νέα μοντέλα. Τα νέα προϊόντα έχουν τύχει ισχυρής αποδοχής από τους πελάτες και έχουν αποσπάσει πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις και υψηλές αξιολογήσεις σε συγκριτικές δοκιμές. 

Η στρατηγική συνεχίζεται δυναμικά και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν εντός του έτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται νέα ηλεκτρικά μοντέλα για την κινεζική αγορά, καθώς και η Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει συμπαγή, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα βασισμένα στη νέα πλατφόρμα MEB Entry. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Volkswagen ID Polo, το ID. Polo GTI, το ID.Cross καθώς και το Skoda Epiq, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην προσιτή ηλεκτροκίνηση για την ευρωπαϊκή αγορά. 

VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026» 

Ο Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen, δήλωσε: «Το βραβείο Best Cars αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις κοινού για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Το ιστορικό αποτέλεσμα, με δέκα βραβεία και περισσότερες από μία στις τρεις θέσεις βάθρου, έχει για εμάς μεγάλη αξία. Οι διακρίσεις αποδεικνύουν ότι η προϊοντική μας επίθεση αποδίδει και ότι τα μοντέλα μας τυγχάνουν σημαντικής αποδοχής από τους πελάτες. Ο Όμιλος Volkswagen πείθει με ισχυρές μάρκες, εμβληματικό design και καινοτόμες τεχνολογίες που εμπνέουν. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης ενισχύει τη φιλοδοξία μας να είμαστε ο παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης της αυτοκίνησης.» 

VW: Ιστορικό ρεκόρ για τον όμιλο στα «Best Cars 2026» 

Αποτελέσματα μαρκών Volkswagen Group (θέσεις βάθρου / νίκες κατηγορίας): 

Volkswagen: 8 / 3, εκ των οποίων Volkswagen Commercial Vehicles 2 / 1 
Skoda: 6 / 3 
Porsche: 4 / 2 
Audi: 5 / 1 
Bentley: 1 / 1 
CUPRA: 3 / 0 
Lamborghini: 1 / 0 

Τα δέκα βραβευμένα μοντέλα του Ομίλου Volkswagen

Μικρά αυτοκίνητα Polo. Μικρά SUV T-Roc. Compact SUV Q3. Vans ID. Buzz. Μικρομεσαία κατηγορία Octavia. Μικρά SUV, μάρκα εκτός Γερμανίας Kamiq. Μεγάλα SUV, μάρκα εκτός Γερμανίας Kodiaq. Cabrio 911. Σπορ αυτοκίνητα 911.Luxury κατηγορία Continental GT

VW
 |
ΒΡΑΒΕΙΑ
 |
«BEST CARS 2026»
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
