Βασάλος: «Ο Αλεξάνδρου με καθύβρισε, τώρα ανεβάζει βίντεο με την Ελληνίδου»

Τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από το νέο του βίντεο στο YouTube.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην επιβεβαίωση της σχέσης του μοντέλου κι επιχειρηματία με την τραγουδίστρια.

Οι δυο τους, μέσω αναρτήσεων τους στα social media κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ταϊλάνδη, επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά δημόσια τη σχέση τους, προκαλώντας αίσθηση στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ο Βασάλος που είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου, τότε είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τον ίδιο τον Αλεξάνδρου για να ανακαλέσει τα λεγόμενά του.

«Είχα βγει και είχα πει ότι ο Αλεξάνδρου έχει σχέση. Εγώ δεν είχα πει όνομα κι αυτός βγήκε κι έλεγε ότι λέω βλακείες. Χωρίς να πω όνομα, με καθύβρισε και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο με τη Ρία. Καλά κάνει και ανεβάζει αλλά πρόσεχε και εσύ Δημήτρη μου αυτά που λες και κάνεις γιατί εκτίθεσαι και εσύ. Ωραίο ζευγάρι είστε, σας χαίρομαι σας βλέπω, να περνάτε όμορφα», είπε με το γνωστό του ύφος ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο του Κωνσταντίνου Βασάλου

Το σχόλιο Βασάλου κι η ενόχληση Αλεξάνδρου

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος σε παλαιότερο βίντεο του είχε πει σχετικά με την προσωπική ζωή του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ο Αλεξάνδρου είναι σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου και εμείς κάνουμε τους χαζούς. “Αχ δεν ξέρουμε, είναι-δεν είναι”», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ είχα πει κάποια στιγμή ότι αυτοί οι δύο είναι ζευγάρι, μετά το αναίρεσα γιατί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα παιδιά, είναι ωραίο ζευγάρι».

Μετά το βίντεο αυτό, αποκάλυψε στο Πρωινό ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θίχτηκε από το γεγονός ότι σχολίασε την σχέση του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπα ο Αλεξάνδρου κρατάει κρυφή τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, τον καλέσαμε στη μαγειρική εκπομπή και δεν ήρθε λόγω αυτού. Αλλά δεν είπα ψέματα. Βλακεία που το είπα, μπορεί τα παιδιά να μην ήθελαν να το πούνε, αλλά απ’ όσο καταλαβαίνω ισχύει. Συγγνώμη αν τον στενοχώρησα».