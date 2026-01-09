Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη

«Τηλεοπτική αλλαγή… Οι βάσεις παραμένουν σταθερές… ΑΝΤ1»

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό επέλεξε η Αφροδίτη Γραμμέλη, το απόγευμα της Παρασκευής, να μοιραστεί μερικές σκέψεις και συναισθήματα με τους followers της.

Αφροδίτη Γραμμέλη: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο και τον πρώην σύζυγό της

Αφορμή για αυτό στάθηκε η μετακόμιση της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, όπου κι η δημοσιογράφος εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια, σε νέα γραφεία. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί και την πρώτη της δημόσια αντίδραση, μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη

Μέσα από αυτή τη νέα ανάρτηση στα social media, η τηλεκριτικός επιθυμεί να περάσει ένα σαφές μήνυμα περί σταθερής κι ακλόνητης παρουσίας της στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Αφροδίτη Γραμμέλη: Αποκάλυψε on air την ηλικία της - «Είμαι...»

«Μετακόμιση σε νέο κτίριο στο Πρώτο Θέμα, 10 χρόνια μετά. Τηλεοπτική αλλαγή. Η νέα χρονιά απαιτεί επανεκκίνηση κι ανανέωση», επισημαίνει αρχικά η δημοσιογράφος στη λεζάντα με την οποία και συνόδευσε ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Οι βάσεις παραμένουν γερές και ακλόνητες. Πρώτο Θέμα και ΑΝΤ1», καταλήγει η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη

Η εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο με την Ελένη Τσολάκη ολοκληρώθηκε πριν καν πει «χρόνια πολλά» για το 2026 στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται ήδη η διάδοχη κατάσταση χωρίς να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες. Τα βλέμματα πέφτουν πάνω στην Κατερίνα Καραβάτου, που ήδη έχει συμβόλαιο με τον σταθμό. Όμως, αναμένεται η ανακοίνωση και λεπτομέρειες για τη νέα παρέα.

Tα χαμόγελα δεν κράτησαν πολύ για την παρέα του Πρωινού Σαββατοκύριακου

Tα χαμόγελα δεν κράτησαν πολύ για την παρέα του Πρωινού Σαββατοκύριακου
