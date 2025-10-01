Αφροδίτη Γραμμέλη: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο και τον πρώην σύζυγό της

Τα γενέθλια του γιου της, Μιχάλη, γιόρτασε τις προηγούμενες ώρες η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεκριτικός, που φέτος βλέπουμε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1, μοιράστηκε ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με τους followers της στα social media για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σε story που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αφροδίτη Γραμμέλη θέλησε να ευχηθεί στον μονάκριβο γιο της, ποστάροντας μία φωτογραφία του αγκαλιά με τον πατέρα του και πρώην σύζυγο της ίδιας, τον επίσης δημοσιογράφο Κώστα Βαϊμάκη, που συμμετέχει στην εκπομπή Στούντιο 4.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη /Φωτογραφία Instagram

«Σε εμένα μοιάζει», δε δίστασε μάλιστα να γράψει χαριτολογώντας η δημοσιογράφος.

«Ο γιος μου, που ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2006, έχει το όνομα Μιχάλης-Μάριος. Με τον πρώην σύζυγό μου, Κώστα Βαϊμάκη, έχουμε εξαιρετική σχέση και μάλλον καλύτερη από αυτή που είχαμε παντρεμένοι», είχε εξομολογηθεί η Αφροδίτη Γραμμέλη πριν χρόνια στο Τηλέραμα για την προσωπική της ζωή.