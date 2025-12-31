Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»

“Ταύρος εν υαλοπωλείο” έγινε ο Γιώργος Λιάγκας στην τελευταία εκπομπή που έκανε για το 2025 και αφορμή στάθηκαν κάποια δημοσιεύματα που τον θέλουν τη επόμενη τηλεοπτική σεζόν που ξεκινά από Σεπτέμβριο να βρίσκεται εκτός ΑΝΤ1 και τη θέση του να παίρνει η Κατερίνα Καραβάτου.

Ο δημοσιογράφος ο οποίος είναι στην εκπομπή “Το Πρω1νό” από το 2022, όπως είπε δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να “τον φύγει” αλλά θα αποχωρήσει μόνος του, σημειώνοντας πως όσοι διαδίδουν αυτές τις φήμες βγάζουν κακία.

“Κάνω τη δουλειά αυτή 28 χρόνια και κάθε χρόνο, είτε πάω καλά είτε μέτρια είτε κακά, “κόβομαι”. Αυτό το ζω κάθε χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί άλλες εκπομπές να κάνουν 2% και 3%, η εκπομπή που ηγούμαι είτε πάει καλά είτε κακά, κάθε χρόνο, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ “κόβομαι”. 28 χρόνια μπάστακας εδώ είμαι. Κάποια στιγμή θα φύγω, θα αποφασίσω εγώ πότε θα φύγω” δήλωσε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

“Θέλω να σας πω κάτι, να το ανακοινώσω. Ότι έχω αποφασίσει, στον εαυτό μου, να μην με φύγουν αλλά να φύγω μόνος μου. Όταν αντιληφθώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τηλεόρασης, θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα περιμένω από κανέναν να μου πει “δεν σε θέλουμε πια”. Μέχρι τώρα ούτε για μένα δεν έχει κλείσει και ξέρω ότι, δόξα τω Θεώ, προτάσεις έχω. Σας λέω για το τέλος της χρονιάς, για να μη χύνετε μελάνι πάλι και γράφετε ότι κοβόμαστε… δεν κοβόμαστε”.



