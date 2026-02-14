Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!

Ένα άλμπουμ γεμάτο για την τραγουδίστρια και τον ηθοποιό

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντει για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι σε σχέση από το 2021.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram αγαπημένες στιγμές τους για τον εορτασμό του έρωτα.
  • Αφιέρωσε το κομμάτι «Κάθε μέρα» στον σύντροφό της με μια απλή λεζάντα.
  • Το ζευγάρι διαψεύδει φήμες περί κρίσης και δηλώνει ερωτευμένο.
  • Συγκατοικούν σε νέο σπίτι στη Φιλοθέη από το 2025, με αμοιβαία στήριξη.

Ένας από τους πιο δυνατούς έρωτες της ελληνικής σόουμπιζ είναι σίγουρα αυτός ανάμεσα στη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δε διστάζει να εκφράζει τον έρωτά της για τον άνθρωπό της με κάθε ευκαιρία.

Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!

Ο έρωτας έχει σήμερα 14 Φεβρουαρίου την τιμητική του κι η Δέσποινα Βανδή, η οποία γιορτάζει καθημερινά έχοντας στο πλευρό της τον Βασίλη Μπισμπίκη, θέλησε να μοιραστεί τα αισθήματά της δημόσια, με τους followers της στο Instagram.

Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη

Επέλεξε μερικές από τις αγαπημένες της στιγμές με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τις δημοσίευσε σε ένα άλμπουμ, αφιερώνοντας του το κομμάτι της με τίτλο «Κάθε μέρα». Ένα απλό “My” με μια κόκκινη καρδιά στη λεζάντα, ήταν αρκετά, για να εκφράσει την αγάπη της στον σύντροφό της.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Θυμίζουμε ότι η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μαζί από το 2021, διατηρώντας μια σταθερή και δυνατή σχέση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά φήμες περί κρίσης, με τον ηθοποιό να δηλώνει ερωτευμένος όσο την πρώτη μέρα.

Βανδή - Μπισμπίκης: Ο χορός και το φιλί του ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη!

Το ζευγάρι συζεί σε νέο σπίτι στη Φιλοθέη από το 2025, ενώ η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαία στήριξη, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που λαμβάνει. 

