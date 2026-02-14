Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!

Δείτε βίντει για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!

Ένας από τους πιο δυνατούς έρωτες της ελληνικής σόουμπιζ είναι σίγουρα αυτός ανάμεσα στη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δε διστάζει να εκφράζει τον έρωτά της για τον άνθρωπό της με κάθε ευκαιρία.

Ο έρωτας έχει σήμερα 14 Φεβρουαρίου την τιμητική του κι η Δέσποινα Βανδή, η οποία γιορτάζει καθημερινά έχοντας στο πλευρό της τον Βασίλη Μπισμπίκη, θέλησε να μοιραστεί τα αισθήματά της δημόσια, με τους followers της στο Instagram.

Επέλεξε μερικές από τις αγαπημένες της στιγμές με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τις δημοσίευσε σε ένα άλμπουμ, αφιερώνοντας του το κομμάτι της με τίτλο «Κάθε μέρα». Ένα απλό “My” με μια κόκκινη καρδιά στη λεζάντα, ήταν αρκετά, για να εκφράσει την αγάπη της στον σύντροφό της.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Θυμίζουμε ότι η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μαζί από το 2021, διατηρώντας μια σταθερή και δυνατή σχέση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά φήμες περί κρίσης, με τον ηθοποιό να δηλώνει ερωτευμένος όσο την πρώτη μέρα.

Το ζευγάρι συζεί σε νέο σπίτι στη Φιλοθέη από το 2025, ενώ η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαία στήριξη, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που λαμβάνει.