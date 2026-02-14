Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Ποιοι πήγαν στο τελευταίο αντίο

Πηγή: Φωτογραφίες: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του πρώην υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα πραγματοποιήθηκε στο Α' νεκροταφείο, παρουσία συγγενών, φίλων και πολιτικών προσώπων.
  • Ο Αναστάσης Παπαληγούρας απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Πέμπτη.
  • Η οικογένεια του ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη ΜΕΡΙΜΝΑ για στήριξη παιδιών και οικογενειών.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη της ΝΔ, όπως οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.
  • Ο Παπαληγούρας εκλεγόταν βουλευτής από το 1981 έως το 2007 και υπηρέτησε ως υπουργός Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος πολιτικών προσώπων στον πρώην υπουργό της ΝΔ Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών έφτασε η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα μαζί με τον σύζυγό της και τη μητέρα της

Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα έγινε στο Α' νεκροταφείο. Η οικογένεια του έκανε έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Πλήθος στελεχών της ΝΔ πήγαν στο τελευταίο αντίο για τον Αναστάση Παπαληγούρα. Μεταξύ άλλων οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην υπουργός Βύρων Πολύδωρας.

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε την περασμένη Πέμπτη. Εκλεγόταν βουλευτής από το 1981 ως και το 2007, ενώ συμμετείχε ως υπουργός στις κυβερνήσεις της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή, διατελώντας υπουργός Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Ποιοι πήγαν στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Το φέρετρο κατά την τελετή είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κωστής Χατζηδάκης

Κωστής Χατζηδάκης

Κώστας Καραμανλής

Κώστας Καραμανλής

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

 

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Βύρωνας Πολύδωρας

Βασίλης Κικίλιας

Βασίλης Κικίλιας

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Χρήστος Σταικούρας

Αντώνης Σαμαράς

Αντώνης Σαμαράς

Νίκος Δένδιας

Νίκος Δένδιας

Παύλος Μαρινάκης

Παύλος Μαρινάκης

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

 

