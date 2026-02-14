Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος πολιτικών προσώπων στον πρώην υπουργό της ΝΔ Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.
Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα έγινε στο Α' νεκροταφείο. Η οικογένεια του έκανε έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.
Πλήθος στελεχών της ΝΔ πήγαν στο τελευταίο αντίο για τον Αναστάση Παπαληγούρα. Μεταξύ άλλων οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην υπουργός Βύρων Πολύδωρας.
Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε την περασμένη Πέμπτη. Εκλεγόταν βουλευτής από το 1981 ως και το 2007, ενώ συμμετείχε ως υπουργός στις κυβερνήσεις της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή, διατελώντας υπουργός Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.
Ποιοι πήγαν στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα