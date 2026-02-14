Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 12:00 λόγω έργων

Ποιοες είσοδοι είναι κλειστές - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 12:00 λόγω έργων
Κλειστές θα είναι κάποιες είσοδοι στην Αττική Οδό από το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. 

Συγκεκριμένα, οι αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό.

Δείτε ποιες είσοδοι θα είναι κλειστές στην Αττική Οδό:

Οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:

Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.
 

