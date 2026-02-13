Ελληνικός Τελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν

Η βραδιά του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αναδείχθηκαν τα 7 τραγούδια που προκρίνονται στον μεγάλο εθνικό τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Συνολικά 14 καλλιτέχνες διαγωνίστηκαν σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διάθεση στα ύψη. Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά είναι οι παρουσιαστές για τις τρεις βραδιές του διαγωνισμού τραγουδιού για την ΕΡΤ.

Οι 7 συμμετοχές που προκρίθηκαν στον εθνικό τελικό είναι:

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«ASTEIO», ZAF

Από τον πρώτο ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου έχουν εξασφαλίσει θέση για τον τελικό τα τραγούδια «Άλμα» της Rossana Mailan, «Europa» της STEFI, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akylas, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «YOU & I» του STYLIANOS.

Τα 14 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στον δεύτερο ημιτελικό ανά σειρά εμφάνισης:

1. AGAPI – RIKKI

2. Back in the Game – GARVIN

3. Labyrinth – Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

5. Mad About It – D3lta

6. Αστείο – ZAF

7. No More Drama – KIANNA

8. You Are the Fire – Stella Kay

9. Anatello – TIANORA

10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

11. Set Everything On Fire – BASILICA

12. Dark Side of the Moon – good job Nicky

13. Bulletproof – KOZA MOSTRA

14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Sing For Greece: Όσα γίνονται για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση για την Eurovision 2026

Οι τρεις παρουσιαστές, ενημέρωσαν on air για το πόσα πράγματα γίνονται για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση. Πρώτη φορά τόσες βραδιές, τόσες συμμετοχές, πρώτη φορά τρεις παρουσιαστές, πρώτη φορά με τόσα πολλά και τόσο σγουρά μαλλιά, πρώτη φορά τόση ομορφιά, πρώτη φορά ο Γιώργος Kαπουτζίδης παρουσιάζει στα γαλλικά, πρώτη φορά η Μπέττυ παρουσιάζει χωρίς την αδερφή της, πρώτη φορά η Κατερίνα Βρανά παρουσιάζει γενικά στη ζωή της. Πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια η Τάμτα επιστρέφει στην σκηνή της Eurovision. Πρώτη φορά που μπορείτε να ψηφίσετε online. Πρώτη φορά μπορούν να ψηφίσουν και από άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας!