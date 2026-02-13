Ελληνικός Τελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν

14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής

Περισσότερα

VIDEOS

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός: Οι 7 υποψήφιοι που προκρίθηκαν στον εθνικό τελικό/ ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026 προκρίθηκαν 7 τραγούδια για τον εθνικό τελικό της 15ης Φεβρουαρίου.
  • Οι παρουσιαστές του διαγωνισμού είναι οι Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά.
  • Τα 7 προκριθέντα τραγούδια είναι: «Dark Side of the Moon», «Labyrinth», «Daughters of the Sun», «Mad About it», «SABOTAGE!», «Bulletproof», «ASTEIO».
  • Από τον πρώτο ημιτελικό έχουν προκριθεί 7 ακόμα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των «Άλμα» και «Europa».
  • Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πολλές πρωτοτυπίες, όπως online ψηφοφορία και συμμετοχές από το εξωτερικό.

Η βραδιά του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αναδείχθηκαν τα 7 τραγούδια που προκρίνονται στον μεγάλο εθνικό τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό

Συνολικά 14 καλλιτέχνες διαγωνίστηκαν σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διάθεση στα ύψη. Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά είναι οι παρουσιαστές για τις τρεις βραδιές του διαγωνισμού τραγουδιού για την ΕΡΤ. 

EUROVISION

Οι 7 συμμετοχές που προκρίθηκαν στον εθνικό τελικό είναι:

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

 

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

 

«ASTEIO», ZAF

 

 

Από τον πρώτο ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου έχουν εξασφαλίσει θέση για τον τελικό τα τραγούδια «Άλμα» της Rossana Mailan, «Europa» της STEFI, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akylas, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «YOU & I» του STYLIANOS. 

Τα 14 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στον δεύτερο ημιτελικό ανά σειρά εμφάνισης:

1. AGAPI – RIKKI
2. Back in the Game – GARVIN
3. Labyrinth – Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
5. Mad About It – D3lta
6. Αστείο – ZAF
7. No More Drama – KIANNA
8. You Are the Fire – Stella Kay
9. Anatello – TIANORA
10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia
11. Set Everything On Fire – BASILICA
12. Dark Side of the Moon – good job Nicky
13. Bulletproof – KOZA MOSTRA
14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Sing For Greece: Όσα γίνονται για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση για την Eurovision 2026

eurovision

Οι τρεις παρουσιαστές, ενημέρωσαν on air για το πόσα πράγματα γίνονται για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση. Πρώτη φορά τόσες βραδιές, τόσες συμμετοχές, πρώτη φορά τρεις παρουσιαστές, πρώτη φορά με τόσα πολλά και τόσο σγουρά μαλλιά, πρώτη φορά τόση ομορφιά, πρώτη φορά ο Γιώργος Kαπουτζίδης παρουσιάζει στα γαλλικά, πρώτη φορά η Μπέττυ παρουσιάζει χωρίς την αδερφή της, πρώτη φορά η Κατερίνα Βρανά παρουσιάζει γενικά στη ζωή της. Πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια η Τάμτα επιστρέφει στην σκηνή της Eurovision. Πρώτη φορά που μπορείτε να ψηφίσετε online. Πρώτη φορά μπορούν να ψηφίσουν και από άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας!

